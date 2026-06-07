ТОП-10 професій із найвищими зарплатами в Україні: кому платять 170 тисяч гривень

Які спеціалісти сьогодні можуть розраховувати на найвищі зарплати та де роботодавці готові платити понад 100 тисяч гривень.

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Попри війну та складну економічну ситуацію, український ринок праці продовжує демонструвати високий попит на фахівців у низці галузей. Найбільші зарплати сьогодні пропонують не лише військовим, а й спеціалістам у сферах кібербезпеки, ІТ, промисловості та управління виробництвом. У деяких випадках роботодавці готові платити до 170 тисяч гривень на місяць, а перелік найбільш високооплачуваних вакансій охоплює як сучасні технологічні професії, так і робітничі спеціальності.

Які професії увійшли до рейтингу найоплачуваніших в Україні

До десятки професій із найвищими середніми зарплатами увійшли:

10 місце — аналітик з оцінки вразливостей. Це фахівець із кібербезпеки, який виявляє та аналізує слабкі місця в інформаційних системах і програмному забезпеченні. Середня заробітна плата становить близько 55 тисяч гривень.

9 місце — начальник складського господарства. Керівник відповідає за організацію приймання, зберігання, обліку та відпуску матеріальних цінностей. Середня зарплата — 55 тисяч гривень.

8 місце — заступник директора департаменту — начальник відділу. Посада належить до керівного складу органів державної влади. Середній рівень оплати праці становить 70,5 тисячі гривень.

7 місце — арбітражний керуючий. Це незалежний фахівець, якого господарський суд призначає для проведення процедур санації, управління майном або ліквідації боржника у справах про банкрутство. Середня зарплата — 80 тисяч гривень.

6 місце — фахівець з розроблення комп’ютерних програм та програмного забезпечення. До його обов’язків входять проєктування, створення, тестування та підтримка програмних продуктів. Середня зарплата сягає 96,6 тисячі гривень.

5 місце — технічний керівник. Такий спеціаліст управляє виробничими підрозділами на підприємствах. У середньому роботодавці пропонують 105 тисяч гривень на місяць.

4 місце — фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення. Він відповідає за перевірку якості, функціональності та безпеки програмних продуктів до їхнього запуску. Середня заробітна плата становить 110 тисяч гривень.

3 місце — вишкоелектромонтажник. Працівник займається монтажем, налаштуванням і технічним обслуговуванням бурових установок, веж зв’язку та опор ліній електропередач. Середня зарплата — 125 тисяч гривень.

2 місце — директор з виробництва. Один із ключових керівників підприємства, який відповідає за весь виробничий цикл — від закупівлі сировини до випуску готової продукції. У середньому такі фахівці отримують 125 тисяч гривень.

1 місце — оператор радіочастотного контролю. Саме ця професія очолила рейтинг найоплачуваніших. Фахівець здійснює моніторинг використання радіочастотного спектра, контролює параметри радіовипромінювань та виявляє незаконні джерела сигналу. Середня заробітна плата становить 170 тисяч гривень на місяць.

Які ще спеціалісти можуть розраховувати на високу зарплату

За даними служби зайнятості, до переліку високооплачуваних професій належать інженер із впровадження нової техніки й технологій, електрозварник, плавильник абразивних матеріалів, технік-технолог з виробництва жирів і жирозамінників, монтажник компресорів, насосів і вентиляторів, а також різальник бетонних та залізобетонних виробів.

Кому в Україні пропонують найнижчі зарплати

Водночас найнижчі середні зарплати пропонують представникам окремих творчих і технічних професій. Зокрема, серед найменш оплачуваних опинилися фотографи, які належать до працівників у галузі точної механіки, ручних ремесел і друкування.

Також невисокий рівень оплати праці фіксується для операторів проекційного та звукового устаткування. Йдеться про працівників кінотеатрів, концертних майданчиків і конференц-залів, які забезпечують якісний показ зображення та звуковий супровід заходів.

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