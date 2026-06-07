ТОП-10 профессий с самыми высокими зарплатами в Украине: кому платят 170 тысяч гривен

Какие специалисты сегодня могут рассчитывать на самые высокие зарплаты и где работодатели готовы платить более 100 тысяч гривен

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Несмотря на войну и сложную экономическую ситуацию, украинский рынок труда продолжает демонстрировать высокий спрос на специалистов в ряде отраслей. Самые высокие зарплаты сегодня предлагают не только военным, но и специалистам в сферах кибербезопасности, ИТ, промышленности и управления производством. В некоторых случаях работодатели готовы платить до 170 тысяч гривен в месяц, а перечень наиболее высокооплачиваемых вакансий охватывает как современные технологические профессии, так и рабочие специальности.

Какие профессии вошли в рейтинг самых высокооплачиваемых в Украине

В десятку профессий с самыми высокими средними зарплатами вошли:

10 место — аналитик по оценке уязвимостей. Это специалист по кибербезопасности, который выявляет и анализирует слабые места в информационных системах и программном обеспечении. Средняя заработная плата составляет около 55 тысяч гривен.

9 место — начальник складского хозяйства. Руководитель отвечает за организацию приема, хранения, учета и отпуска материальных ценностей. Средняя зарплата — 55 тысяч гривен.

8 место — заместитель директора департамента — начальник отдела. Должность относится к руководящему составу органов государственной власти. Средний уровень оплаты труда составляет 70,5 тысячи гривен.

7 место — арбитражный управляющий. Это независимый специалист, которого хозяйственный суд назначает для проведения процедур санации, управления имуществом или ликвидации должника в делах о банкротстве. Средняя зарплата — 80 тысяч гривен.

6 место — специалист по разработке компьютерных программ и программного обеспечения. В его обязанности входят проектирование, создание, тестирование и сопровождение программных продуктов. Средняя зарплата достигает 96,6 тысячи гривен.

5 место — технический руководитель. Такой специалист управляет производственными подразделениями на предприятиях. В среднем работодатели предлагают 105 тысяч гривен в месяц.

4 место — специалист по разработке и тестированию программного обеспечения. Он отвечает за проверку качества, функциональности и безопасности программных продуктов до их запуска. Средняя заработная плата составляет 110 тысяч гривен.

3 место — вышкоэлектромонтажник. Работник занимается монтажом, настройкой и техническим обслуживанием буровых установок, вышек связи и опор линий электропередачи. Средняя зарплата — 125 тысяч гривен.

2 место — директор по производству. Один из ключевых руководителей предприятия, который отвечает за весь производственный цикл — от закупки сырья до выпуска готовой продукции. В среднем такие специалисты получают 125 тысяч гривен.

1 место — оператор радиочастотного контроля. Именно эта профессия возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых. Специалист осуществляет мониторинг использования радиочастотного спектра, контролирует параметры радиоизлучений и выявляет незаконные источники сигнала. Средняя заработная плата составляет 170 тысяч гривен в месяц.

Какие еще специалисты могут рассчитывать на высокую зарплату

По данным службы занятости, к числу высокооплачиваемых профессий относятся инженер по внедрению новой техники и технологий, электросварщик, плавильщик абразивных материалов, техник-технолог по производству жиров и заменителей жиров, монтажник компрессоров, насосов и вентиляторов, а также резчик бетонных и железобетонных изделий.

Кому в Украине предлагают самые низкие зарплаты

В то же время самые низкие средние зарплаты предлагают представителям отдельных творческих и технических профессий. В частности, среди наименее оплачиваемых оказались фотографы, которые относятся к работникам в области точной механики, ручных ремесел и печатного дела.

Также невысокий уровень оплаты труда фиксируется для операторов проекционного и звукового оборудования. Речь идет о работниках кинотеатров, концертных площадок и конференц-залов, которые обеспечивают качественный показ изображения и надлежащее звуковое сопровождение мероприятий.

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