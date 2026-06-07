У громаді закрили всі дитсадки на літо — чи законно це і що робити батькам

Закон не передбачає канікул для дитсадків, а місцева влада має шукати рішення, які не обмежуватимуть права дітей і батьків.

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Одночасне закриття всіх дитячих садків у громаді на літній період через ремонти або нестачу коштів може створювати серйозні проблеми для сімей з дітьми та порушувати гарантоване законом право на дошкільну освіту. Особливо гостро це питання постає у сільській місцевості, де альтернативних закладів часто немає, а батьки змушені працювати й не мають можливості залишатися вдома з дитиною.

Освітній омбудсмен Надія Лещик наголосила, що місцева влада має шукати рішення, які дозволять одночасно проводити необхідні ремонти та забезпечувати доступ дітей до дошкільної освіти.

За її словами, типовим є звернення від батьків, які проживають у сільській місцевості, де на літо припиняють роботу всі заклади дошкільної освіти. У такій ситуації сім’ї фактично залишаються без можливості забезпечити догляд за дітьми під час роботи.

Рішення про одночасне призупинення роботи всіх закладів дошкільної освіти через ремонти чи економію бюджетних коштів не враховують потреби сімей та можуть порушувати права дітей на доступ до дошкільної освіти.

Право на дошкільну освіту гарантується законом

Стаття 8 Закону України «Про дошкільну освіту» гарантує право кожної дитини на здобуття дошкільної освіти та створення умов для його реалізації з урахуванням індивідуальних потреб дитини.

Також закон передбачає право дитини отримувати дошкільну освіту у найбільш доступному та наближеному до місця проживання комунальному закладі освіти.

Відповідно до частини першої статті 10 цього закону, забезпечення доступності дошкільної освіти покладається на органи державної влади, органи місцевого самоврядування, засновників закладів освіти та інших суб’єктів освітньої діяльності.

При цьому законодавство не передбачає канікул для закладів дошкільної освіти.

Чому дитсадки все ж закривають улітку

Водночас існують об’єктивні причини, через які громади змушені тимчасово змінювати режим роботи дитсадків.

Зокрема, Санітарний регламент для закладів дошкільної освіти забороняє функціонування груп під час проведення капітальних ремонтів і малярних робіт.

Крім того, працівники закладів дошкільної освіти мають право на щорічну основну відпустку тривалістю 56 календарних днів.

Саме тому засновники закладів освіти повинні ухвалювати управлінські рішення щодо організації роботи дитсадків у літній період таким чином, щоб не допустити порушення прав дітей та батьків.

Які рішення можуть застосовувати громади

Як зазначає освітній омбудсмен, різні громади вже використовують низку механізмів для забезпечення безперервного доступу дітей до дошкільної освіти.

Серед таких рішень:

призупинення роботи лише частини закладів дошкільної освіти;

організація чергових дитячих садків;

переведення дітей із кількох закладів до одного на період ремонтів;

об’єднання груп;

почергове надання відпусток працівникам;

залучення тимчасових працівників.

Що робити громадам, де працює лише один дитсадок

Окремою проблемою є громади, в яких функціонує лише один заклад дошкільної освіти. У таких випадках також виникає необхідність проведення ремонтних робіт та надання відпусток працівникам.

На сайті освітнього омбудсмена опубліковано рекомендації щодо забезпечення права дітей на дошкільну освіту за таких умов.

Серед можливих варіантів:

підвезення дітей до іншого закладу дошкільної освіти;

створення іншого суб’єкта освітньої діяльності або його підрозділу.

Зокрема, йдеться про такі форми організації:

міні-садок;

центр педагогічного партнерства;

центр розвитку дитини.

У рекомендаціях також наведено вимоги до приміщень для таких закладів та роз’яснено порядок легалізації освітньої діяльності шляхом подання декларації про провадження господарської діяльності.

Доступність дитсадків впливає на зайнятість батьків

Надія Лещик наголосила, що численні дослідження підтверджують вплив доступності дошкільної освіти не лише на розвиток дітей, а й на можливість працевлаштування батьків та економічну ситуацію загалом.

Особливо актуальним це питання залишається в умовах повномасштабної війни, коли значна кількість чоловіків проходить військову службу, а догляд за дітьми та забезпечення сім’ї часто покладаються на одного з батьків. Тому громади мають створювати умови, за яких батьки можуть працювати, будучи впевненими, що їхні діти перебувають під належним наглядом та мають доступ до дошкільної освіти.

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