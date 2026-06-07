Чи можна поділити дивіденди після розлучення: Верховний Суд поставив крапку у спорі на 17 млн грн

Коли колишній чоловік або дружина не можуть претендувати на дивіденди після розлучення.

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Якщо частка в підприємстві належала одному з подружжя ще до укладення шлюбу, то дивіденди від неї, навіть отримані під час шлюбу, за загальним правилом є особистою приватною власністю цього з подружжя. Виняток можливий лише тоді, коли інший із подружжя доведе свою участь в утриманні, управлінні або примноженні такого майна.

Такого висновку дійшов Верховний Суд у справі щодо поділу понад 17,2 млн грн дивідендів, виплачених власнику приватного сільськогосподарського підприємства.

КЦС ВС наголосив, що сам факт виплати дивідендів у період шлюбу не означає автоматичного поширення на них режиму спільної сумісної власності подружжя. Вирішальне значення має правовий режим корпоративних прав, з яких отримано такий дохід.

Обставини справи №277/1353/24

Подружжя перебувало у шлюбі з липня 2011 року до жовтня 2023 року. Після розірвання шлюбу сторони уклали нотаріально посвідчений договір про поділ спільного майна, яким розподілили між собою квартиру, машиномісця та низку нежитлових приміщень.

Згодом колишня дружина звернулася до суду з позовом, вказавши, що вже після поділу майна дізналася про отримання колишнім чоловіком дивідендів від діяльності ПСП «Восток-Запад» у розмірі 17,25 млн грн. На її думку, ці дивіденди були приховані під час укладення договору про поділ майна, а тому вона має право на половину отриманого доходу — 8,6 млн грн.

Спірні дивіденди були нараховані за результатами діяльності підприємства за 2021 рік та виплачені у жовтні 2022 року в натуральній формі — у вигляді 1000 тонн кукурудзи, 1000 тонн пшениці та 1000 тонн сої загальною вартістю понад 17,2 млн грн.

Колишній чоловік заперечував проти позову. Він зазначав, що став власником та засновником ПСП «Восток-Запад» ще у 2004 році, тобто задовго до укладення шлюбу. Відповідно, дивіденди від діяльності такого підприємства є його особистою приватною власністю та не підлягають поділу.

Рішення судів першої та апеляційної інстанцій

Суд першої інстанції виходив із того, що спірні дивіденди були отримані від діяльності підприємства, яке належало відповідачу на праві особистої приватної власності ще до шлюбу. За таких обставин суд відмовив у задоволенні позову колишньої дружини та визнав дивіденди особистою приватною власністю чоловіка.

Апеляційний суд дійшов протилежного висновку. Він виходив із того, що у вересні 2022 року до статутного капіталу підприємства було внесено 100 тис. грн під час шлюбу, а тому доходи від такого підприємства мають розглядатися як спільне майно подружжя. У результаті апеляційний суд визнав дивіденди спільною сумісною власністю та стягнув на користь дружини половину їх вартості — 8,6 млн грн.

Що зазначив Верховний Суд

Скасовуючи постанову апеляційного суду, Верховний Суд наголосив, що ключовим питанням у цій справі є правовий режим дивідендів, отриманих від частки в підприємстві, яка була набута до шлюбу.

Суд звернув увагу на положення статті 58 Сімейного кодексу України, відповідно до якої доходи від майна належать тому з подружжя, кому належить саме майно. Отже, якщо частка в статутному капіталі або корпоративні права були набуті до шлюбу, то дивіденди від такої частки також мають режим особистої приватної власності того з подружжя, кому вона належить.

Верховний Суд фактично сформулював правовий висновок, що за загальним правилом дивіденди слідують правовому режиму корпоративних прав, з яких вони виникають. Тому сам по собі факт отримання дивідендів під час шлюбу не перетворює їх на спільне майно подружжя.

При цьому суд підкреслив, що частина друга статті 62 СК України передбачає виняток із такого правила. Дивіденди можуть бути визнані спільною сумісною власністю подружжя, якщо буде доведено, що другий із подружжя своєю працею або коштами брав участь в утриманні майна, управлінні ним чи догляді за ним. Однак у цій справі позивачка на такі обставини не посилалася та відповідних доказів не надала.

Верховний Суд також врахував, що сама позивачка визнавала: спірні дивіденди були виплачені за результатами діяльності підприємства саме за 2021 рік. Водночас внесення 100 тис. грн до статутного капіталу відбулося лише 30 вересня 2022 року. Тому апеляційний суд безпідставно пов’язав правовий режим дивідендів із подальшими змінами у статутному капіталі підприємства.

Окремий висновок щодо способу захисту

Суд також звернув увагу на заявлену вимогу про визнання дивідендів спільною сумісною власністю подружжя.

Верховний Суд зазначив, що у спорах про поділ майна подружжя така вимога сама по собі не є належним та ефективним способом захисту. Встановлення того, чи є певне майно спільним, є лише передумовою для вирішення питання про його поділ. Саме тому ефективним способом захисту є вимога про поділ майна, а не окреме визнання його спільною сумісною власністю.

Рішення Верховного Суду

Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу відповідача, скасував постанову Житомирського апеляційного суду та залишив у силі рішення суду першої інстанції в частині відмови у стягненні з нього 50% дивідендів і визнання спірних дивідендів його особистою приватною власністю. Водночас суд змінив мотивувальну частину рішення щодо відмови у вимозі про визнання дивідендів спільною сумісною власністю подружжя.

Таким чином, Верховний Суд підтвердив: якщо корпоративні права набуті до шлюбу, то дивіденди від них, навіть виплачені під час шлюбу, за загальним правилом належать тому з подружжя, хто є власником таких корпоративних прав. Інший із подружжя може претендувати на частку таких доходів лише за наявності обставин, передбачених частиною другою статті 62 Сімейного кодексу України.

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