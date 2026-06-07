Володимир Зеленський обговорить із лідерами Британії, Франції та Німеччини посилення підтримки України

Темами переговорів стануть безпека України та Європи, зміцнення ППО і координація позицій союзників щодо завершення війни.

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Президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії, де проведе двосторонні переговори з прем’єр-міністром Кіром Стармером, а також візьме участь у зустрічі у форматі E3+Україна за участю президента Франції Емманюеля Макрона та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

За словами Глави держави, команди вже завершили підготовку до переговорів, а ключові питання мають бути узгоджені на рівні лідерів.

Серед основних тем майбутніх зустрічей — посилення оборонної підтримки України, розширення співпраці у сфері безпеки Європи, зокрема в галузі протиповітряної оборони, а також координація підходів щодо дипломатичних перспектив завершення війни.

«Головне – це наш захист у війні, більше співпраці заради безпеки всієї Європи в напрямі ППО та наш спільний погляд на дипломатичні перспективи: Європа має бути в перемовинах і має бути сильною», — наголосив Зеленський.

Крім того, на понеділок, 8 червня, запланована зустріч Президента України з королем Великої Британії Чарльзом III.

Президент також подякував Великій Британії та міжнародним партнерам за підтримку України та підкреслив необхідність подальшого тиску на Росію.

«Росія повинна закінчити цю свою війну», — заявив Глава держави.

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