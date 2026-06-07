Владимир Зеленский обсудит с лидерами Великобритании, Франции и Германии усиление поддержки Украины

Темами переговоров станут безопасность Украины и Европы, укрепление ПВО и координация позиций союзников по завершению войны.

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию, где проведет двусторонние переговоры с премьер-министром Киром Стармером, а также примет участие во встрече в формате E3+Украина с участием президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца.

По словам Главы государства, команды уже завершили подготовку к переговорам, а ключевые вопросы должны быть согласованы на уровне лидеров.

Среди основных тем предстоящих встреч — усиление оборонной поддержки Украины, расширение сотрудничества в сфере безопасности Европы, в частности в области противовоздушной обороны, а также координация подходов относительно дипломатических перспектив завершения войны.

«Главное — это наша защита в войне, больше сотрудничества ради безопасности всей Европы в направлении ПВО и наш общий взгляд на дипломатические перспективы: Европа должна быть в переговорах и должна быть сильной», — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, на понедельник, 8 июня, запланирована встреча Президента Украины с королем Великобритании Чарльзом III.

Президент также поблагодарил Великобританию и международных партнеров за поддержку Украины и подчеркнул необходимость дальнейшего давления на Россию.

«Россия должна закончить эту свою войну», — заявил Глава государства.

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