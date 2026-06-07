За сбор грибов и ягод украинцев могут оштрафовать: когда это предусмотрено законом

Закон разрешает собирать грибы и ягоды для личного потребления, однако коммерческая заготовка требует специального разрешения.

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С наступлением сезона грибов и ягод тысячи украинцев отправляются в леса, не задумываясь о том, что использование лесных ресурсов регулируется законодательством. Для большинства граждан сбор грибов, ягод или лекарственных растений для собственных нужд не требует никаких дополнительных документов.

В то же время в ряде случаев такая деятельность считается специальным использованием лесных ресурсов и требует получения соответствующего разрешения — лесного билета.

Рассказываем, когда собирать дары леса можно свободно, а когда необходимо оформить разрешительные документы и уплатить рентную плату.

Когда грибы и ягоды можно собирать без разрешения

Граждане имеют право без специальных разрешений собирать в лесах дикорастущие растения, цветы, ягоды, орехи, грибы и другие природные ресурсы, если они используются исключительно для собственного потребления.

В то же время существуют ограничения. В частности, запрещено собирать растения и грибы, занесенные в Красную книгу Украины.

В каких случаях необходим лесной билет

Специальное разрешение требуется тогда, когда лесные ресурсы используются для производственной, предпринимательской или иной хозяйственной деятельности.

Лесной билет необходимо получать, в частности, для:

заготовки древесины;

использования второстепенных лесных материалов, в частности пней, коры и древесной зелени;

выпаса скота;

размещения пасек;

заготовки сена;

заготовки дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод, лекарственных растений и камыша для хозяйственных нужд;

использования лесов для культурно-оздоровительных, рекреационных, спортивных, туристических и образовательно-воспитательных мероприятий;

нужд охотничьего хозяйства;

проведения научно-исследовательских работ.

Как получить лесной билет

Для оформления специального разрешения необходимо подать заявку на использование лесных ресурсов.

В заявке необходимо указать:

вид ресурса, который планируется заготавливать (например, грибы или ягоды);

объем заготовки;

иные сведения, предусмотренные процедурой оформления.

Заявление следует подать в филиал ГП «Леса Украины» или в соответствующее лесничество, на территории которого планируется осуществлять заготовку.

Что содержит лесной билет

После рассмотрения заявки уполномоченный орган принимает решение о выдаче лесного билета.

В документе указываются:

разрешенный вид лесного ресурса;

объем его использования;

место заготовки;

ставка рентной платы;

общая сумма платежа.

После получения реквизитов заявитель должен уплатить рентную плату. Лесной билет выдается после подтверждения оплаты.

На какой срок выдается разрешение

Лесной билет оформляется ежегодно с учетом установленных лимитов использования лесных ресурсов. Именно этот документ подтверждает право на специальное использование ресурсов леса в определенных объемах и на конкретной территории.

Таким образом, для обычного сбора грибов, ягод или орехов для собственных нужд никакого разрешения не требуется. Однако если речь идет о коммерческой заготовке или иных видах специального использования лесных ресурсов, без оформления лесного билета такая деятельность является незаконной.

Какая ответственность грозит за незаконный сбор

Нарушение правил использования лесных ресурсов может повлечь дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или даже уголовную ответственность. Это предусмотрено статьей 105 Лесного кодекса Украины.

В частности, ответственность наступает за самовольную заготовку дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод, лекарственных растений, а также за иные нарушения правил использования лесных ресурсов.

В соответствии со статьей 70 Кодекса Украины об административных правонарушениях, самовольный сбор дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод и других лесных ресурсов на участках, где такая деятельность запрещена либо допускается только при наличии лесного билета, влечет наложение штрафа на граждан в размере от одного до трех необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 до 51 грн), а на должностных лиц — от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 119 грн).

Такие же штрафы предусмотрены и за сбор дикорастущих плодов, орехов, грибов и ягод с нарушением установленных сроков их заготовки.

Кроме штрафа, нарушителей могут обязать возместить ущерб, причиненный лесному хозяйству, если такой ущерб будет установлен.

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