В Польше рестораны и кафе обяжут бесплатно подавать воду всем посетителям
Посетители польских ресторанов, кафе и баров вскоре могут получить новое право — бесплатно заказывать воду вместе с едой.
Правительство Польши готовит законодательные изменения, которые обяжут заведения общественного питания предоставлять каждому клиенту до 0,5 литра питьевой воды без дополнительной платы. Речь идет не о бутилированной воде, а именно о водопроводной воде, которую будут подавать в многоразовой посуде.
Инициатива призвана сократить использование пластиковых бутылок и уменьшить количество упаковочных отходов. Если документ окончательно одобрят, новые правила могут вступить в силу уже с 12 августа 2026 года.
Что изменится для ресторанов и кафе
Проект подготовило Министерство климата и окружающей среды Польши. Изначально документ предусматривал, что рестораны, столовые, бары, кафе и другие заведения общественного питания там, где это возможно, должны были обеспечивать посетителям доступ к водопроводной воде в многоразовой посуде бесплатно или за незначительную плату.
Однако в обновленной редакции законопроекта этот подход изменили. Как сообщают польские СМИ, заведения, обслуживающие клиентов в залах с местами для сидения, будут обязаны предоставлять водопроводную воду бесплатно.
Воду будут подавать по просьбе посетителя непосредственно к столику или в другом месте приема пищи. Для этого будет использоваться многоразовая или многократно наполняемая посуда. Предусмотренный объем — до 0,5 литра на одного человека.
В польском правительстве отмечают, что изменения в проект были внесены в ответ на предложения общественных организаций и участников консультаций.
Связаны ли новые правила с требованиями ЕС
Инициатива не является прямым требованием законодательства Европейского Союза.
ЕС лишь рекомендует государствам-членам популяризировать потребление водопроводной воды и создавать условия для ее доступности в заведениях общественного питания. При этом конкретные механизмы реализации каждая страна определяет самостоятельно.
В настоящее время только отдельные европейские страны имеют подобные нормы. В частности, во Франции рестораны обязаны бесплатно предоставлять клиентам водопроводную воду.
В Англии и Уэльсе такое требование распространяется на заведения, имеющие лицензию на продажу алкогольных напитков.
В Италии вопрос бесплатной воды для посетителей долгое время был предметом судебных споров. Недавно, как указывала «Судебно-юридическая газета», Верховный суд Италии поставил точку в этой дискуссии, придя к выводу, что рестораны не обязаны бесплатно предоставлять воду, а решение по этому вопросу остается за владельцами заведений.
Когда новые правила могут вступить в силу
В настоящее время законопроект еще проходит правительственную процедуру согласования и рассмотрения.
Если документ будет окончательно одобрен, новые требования для заведений общественного питания вступят в силу уже 12 августа 2026 года. Тогда рестораны, кафе и бары по всей Польше будут обязаны бесплатно предоставлять посетителям до полулитра водопроводной воды на одного человека.
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