В Польше рестораны и кафе обяжут бесплатно подавать воду всем посетителям

Бесплатную воду в ресторанах хотят закрепить на законодательном уровне.

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Посетители польских ресторанов, кафе и баров вскоре могут получить новое право — бесплатно заказывать воду вместе с едой.

Правительство Польши готовит законодательные изменения, которые обяжут заведения общественного питания предоставлять каждому клиенту до 0,5 литра питьевой воды без дополнительной платы. Речь идет не о бутилированной воде, а именно о водопроводной воде, которую будут подавать в многоразовой посуде.

Инициатива призвана сократить использование пластиковых бутылок и уменьшить количество упаковочных отходов. Если документ окончательно одобрят, новые правила могут вступить в силу уже с 12 августа 2026 года.

Что изменится для ресторанов и кафе

Проект подготовило Министерство климата и окружающей среды Польши. Изначально документ предусматривал, что рестораны, столовые, бары, кафе и другие заведения общественного питания там, где это возможно, должны были обеспечивать посетителям доступ к водопроводной воде в многоразовой посуде бесплатно или за незначительную плату.

Однако в обновленной редакции законопроекта этот подход изменили. Как сообщают польские СМИ, заведения, обслуживающие клиентов в залах с местами для сидения, будут обязаны предоставлять водопроводную воду бесплатно.

Воду будут подавать по просьбе посетителя непосредственно к столику или в другом месте приема пищи. Для этого будет использоваться многоразовая или многократно наполняемая посуда. Предусмотренный объем — до 0,5 литра на одного человека.

В польском правительстве отмечают, что изменения в проект были внесены в ответ на предложения общественных организаций и участников консультаций.

Связаны ли новые правила с требованиями ЕС

Инициатива не является прямым требованием законодательства Европейского Союза.

ЕС лишь рекомендует государствам-членам популяризировать потребление водопроводной воды и создавать условия для ее доступности в заведениях общественного питания. При этом конкретные механизмы реализации каждая страна определяет самостоятельно.

В настоящее время только отдельные европейские страны имеют подобные нормы. В частности, во Франции рестораны обязаны бесплатно предоставлять клиентам водопроводную воду.

В Англии и Уэльсе такое требование распространяется на заведения, имеющие лицензию на продажу алкогольных напитков.

В Италии вопрос бесплатной воды для посетителей долгое время был предметом судебных споров. Недавно, как указывала «Судебно-юридическая газета», Верховный суд Италии поставил точку в этой дискуссии, придя к выводу, что рестораны не обязаны бесплатно предоставлять воду, а решение по этому вопросу остается за владельцами заведений.

Когда новые правила могут вступить в силу

В настоящее время законопроект еще проходит правительственную процедуру согласования и рассмотрения.

Если документ будет окончательно одобрен, новые требования для заведений общественного питания вступят в силу уже 12 августа 2026 года. Тогда рестораны, кафе и бары по всей Польше будут обязаны бесплатно предоставлять посетителям до полулитра водопроводной воды на одного человека.

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