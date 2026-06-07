У Польщі ресторани та кафе зобов’яжуть безкоштовно подавати воду всім відвідувачам

Безкоштовну воду в ресторанах хочуть закріпити на законодавчому рівні.

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Відвідувачі польських ресторанів, кафе та барів незабаром можуть отримати нове право — безкоштовно замовляти воду з разом із їжею.

Уряд Польщі готує законодавчі зміни, які зобов’яжуть заклади громадського харчування надавати кожному клієнту до 0,5 літра питної води без додаткової плати. Йдеться не про бутильовану воду, а саме про водопровідну воду, яку подаватимуть у багаторазовому посуді.

Ініціатива покликана скоротити використання пластикових пляшок та зменшити кількість пакувальних відходів. Якщо документ остаточно схвалять, нові правила можуть почати діяти вже з 12 серпня 2026 року.

Що зміниться для ресторанів і кафе

Проєкт підготувало Міністерство клімату та навколишнього середовища Польщі. Спочатку документ передбачав, що ресторани, їдальні, бари, кафе та інші заклади громадського харчування там, де це можливо, повинні були забезпечувати відвідувачам доступ до води з-під крана в багаторазовому посуді безкоштовно або за незначну плату.

Однак в оновленій редакції законопроєкту цей підхід змінили. Як повідомляють польські ЗМІ, заклади, які обслуговують клієнтів у залах із місцями для сидіння, будуть зобов’язані надавати воду з-під крана безкоштовно.

Воду подаватимуть на прохання відвідувача безпосередньо до столика або в іншому місці споживання їжі. Для цього використовуватимуть багаторазовий або багаторазово наповнюваний посуд. Передбачений обсяг — до 0,5 літра на одну особу.

У польському уряді зазначають, що зміни до проєкту стали відповіддю на пропозиції громадських організацій та учасників консультацій.

Чи пов’язані нові правила з вимогами ЄС

Ініціатива не є прямою вимогою законодавства Європейського Союзу.

ЄС лише рекомендує країнам-членам популяризувати споживання води з-під крана та створювати умови для її доступності в закладах громадського харчування. Водночас конкретні механізми реалізації кожна держава визначає самостійно.

Наразі лише окремі європейські країни мають подібні норми. Зокрема, у Франції ресторани зобов’язані безкоштовно надавати клієнтам воду з-під крана.

В Англії та Уельсі така вимога поширюється на заклади, які мають ліцензію на продаж алкогольних напоїв.

В Італії питання безкоштовної води для відвідувачів тривалий час було предметом судових спорів. Нещодавно, як розповідала «Судово-юридична газета», Верховний суд Італії поставив крапку в цій дискусії, дійшовши висновку, що ресторани не зобов’язані безкоштовно надавати воду, а рішення щодо цього залишається за власниками закладів.

Коли нові правила можуть набути чинності

Наразі законопроєкт ще проходить урядову процедуру погодження та розгляду.

Якщо документ буде остаточно схвалений, нові вимоги для закладів громадського харчування набудуть чинності вже 12 серпня 2026 року. Тоді ресторани, кафе та бари по всій Польщі повинні будуть безкоштовно надавати відвідувачам до пів літра води з-під крана на одну особу.

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