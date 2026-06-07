Кому належить квартира, якщо її купили в день продажу особистої нерухомості: Верховний Суд готує новий підхід

Чи достатньо продати власну квартиру і того ж дня купити нову, щоб вона не вважалася спільним майном подружжя — відповідь має дати Об’єднана палата КЦС.

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Верховний Суд передав на розгляд Об’єднаної палати Касаційного цивільного суду справу про поділ квартири між колишнім подружжям через наявність різних підходів у судовій практиці щодо визначення правового режиму майна, придбаного під час шлюбу за кошти від продажу особистого майна одного з подружжя.

Колегія суддів дійшла висновку, що в практиці Верховного Суду сформувалися різні підходи до вирішення таких спорів, тому необхідно виробити єдину правову позицію. Остаточний висновок у цій справі має зробити Об’єднана палата Касаційного цивільного суду.

Обставини справи

У грудні 2021 року чоловік звернувся до суду з позовом про поділ трикімнатної квартири у Києві, придбаної під час шлюбу. Позивач просив визнати за ним право власності на половину квартири, вважаючи її спільною сумісною власністю подружжя.

Подільський районний суд міста Києва задовольнив позов. Київський апеляційний суд залишив це рішення без змін. Суди виходили з того, що квартира була придбана під час шлюбу, а належних і допустимих доказів того, що кошти на її придбання були особистою власністю дружини, матеріали справи не містять. У результаті за кожним із колишнього подружжя було визнано право власності на 1/2 квартири.

У касаційній скарзі відповідачка наполягала, що квартира була придбана виключно за її особисті кошти. Вона зазначала, що 29 вересня 2003 року продала квартиру, частка в якій належала їй на праві власності, а того ж дня придбала спірне житло. На її думку, квартира була набута до набрання чинності Сімейним кодексом України, тому спір підлягає вирішенню за нормами Кодексу про шлюб та сім’ю України. Відповідачка також вказувала, що кошти від продажу належної їй частки квартири значно перевищували вартість придбаного житла, а отже презумпція спільності майна подружжя була спростована.

У чому проблема судової практики

Розглядаючи касаційну скаргу, Верховний Суд звернув увагу, що в його практиці існують різні підходи до визначення правового режиму майна, придбаного під час шлюбу після продажу особистого майна одного з подружжя.

В одних рішеннях Верховний Суд виходив із того, що продаж особистого майна та придбання іншого об’єкта в той самий день може свідчити про використання саме особистих коштів і, відповідно, про виникнення права особистої приватної власності. В інших справах суд зазначав, що сама лише послідовність укладення договорів в один день не є достатнім доказом використання саме цих коштів для придбання нового майна та не спростовує презумпцію спільної сумісної власності подружжя.

Також у практиці є підхід, за яким значення має наявність згоди другого з подружжя на придбання майна саме за спільні кошти. У такому випадку майно може визнаватися спільною сумісною власністю незалежно від того, що напередодні або того самого дня було відчужено особисте майно одного з подружжя.

Позиція Верховного Суду

Колегія суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду зазначила, що наявність різних підходів створює правову невизначеність і потребує формування єдиного підходу. Суд звернув увагу на практику Європейського суду з прав людини, відповідно до якої суперечлива практика найвищих судових інстанцій може підривати принцип правової визначеності та довіру до судової системи.

Колегія також вказала на необхідність відступити від окремих попередніх висновків Верховного Суду та запропонувала для розгляду Об’єднаною палатою новий підхід. Зокрема, суд висловив позицію, що відчуження особистого майна одним із подружжя та придбання в той самий день іншого об’єкта нерухомості може свідчити про використання саме особистих коштів і підтверджувати виникнення права особистої приватної власності за відсутності згоди другого з подружжя на придбання такого майна за спільні кошти. Водночас наявність такої згоди може свідчити про виникнення права спільної сумісної власності.

Що вирішив Верховний Суд

Колегія суддів не вирішувала спір по суті та не ухвалювала остаточного рішення щодо правового режиму спірної квартири.

Верховний Суд передав справу № 758/17900/21 на розгляд Об’єднаної палати Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду для формування єдиного підходу до вирішення подібних спорів. Саме Об’єднана палата має визначити, за яких умов продаж особистого майна і придбання нового об’єкта в той самий день може свідчити про виникнення права особистої приватної власності, а коли таке майно слід вважати спільною сумісною власністю подружжя.

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