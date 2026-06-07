Після працевлаштування, звільнення або реєстрації ФОП пенсіонери зобов’язані повідомити про це ПФУ.

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Пенсіонери, які влаштовуються на роботу, звільняються або реєструють підприємницьку діяльність, повинні своєчасно повідомляти про такі зміни Пенсійний фонд України. Від цього залежить правильність нарахування пенсійних виплат, доплат і надбавок. Якщо не поінформувати ПФУ в установлені строки, пенсіонер може отримати кошти без законних підстав, а надалі буде зобов’язаний повернути їх державі.

Пенсіонери зобов’язані повідомляти ПФУ про зміну статусу

У разі працевлаштування або звільнення з роботи пенсіонер повинен протягом 10 днів повідомити про це органи Пенсійного фонду України.

Така вимога передбачена частиною другою статті 16 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». З нею громадяни ознайомлюються під час оформлення пенсії, коли підписують заяву про її призначення та отримують пам’ятку пенсіонера.

Чому важливо повідомляти про працевлаштування

Необхідність інформування ПФУ пов’язана з тим, що окремі доплати, надбавки та підвищення до пенсії передбачені виключно для непрацюючих пенсіонерів.

Якщо людина починає працювати або реєструється як фізична особа-підприємець, це може вплинути на її право на окремі види доплат до пенсії. Водночас після звільнення пенсіонер знову може претендувати на надбавки та підвищення, які законодавство передбачає для непрацюючих осіб.

Зокрема, непрацюючим пенсіонерам проводиться перерахунок пенсій у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму.

Що буде, якщо не повідомити Пенсійний фонд

У Пенсійному фонді наголошують, що неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про працевлаштування чи реєстрацію підприємницької діяльності призводить до незаконного отримання пенсійних виплат.

У такому випадку надміру виплачені кошти підлягають обов’язковому поверненню органам Пенсійного фонду України.

Чи вважається працюючим пенсіонером ФОП без доходу

Окремо в ПФУ звертають увагу на пенсіонерів, які зареєстрували підприємницьку діяльність, але фактично не ведуть бізнес і не отримують доходів.

Відсутність доходу від підприємницької діяльності не є підставою для віднесення особи до категорії непрацюючих пенсіонерів. До моменту державної реєстрації припинення підприємницької діяльності така особа вважається працюючим пенсіонером.

Як повідомити ПФУ про працевлаштування або звільнення

Для повідомлення про зміну статусу «працюючий» або «непрацюючий» необхідно подати до органів Пенсійного фонду відповідну заяву та документ, який підтверджує зміни.

Залежно від ситуації це можуть бути:

наказ про прийняття на роботу або звільнення;

трудова книжка з відповідними записами;

цивільно-правовий договір;

витяг з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію або припинення підприємницької діяльності.

Саме на підставі цих документів Пенсійний фонд оновлює інформацію про статус пенсіонера та визначає його право на відповідні доплати, надбавки і перерахунки пенсії.

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