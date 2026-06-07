Для работающих пенсионеров действует правило 10 дней: за какое нарушение могут заставить вернуть выплаты
Пенсионеры, которые устраиваются на работу, увольняются или регистрируют предпринимательскую деятельность, должны своевременно сообщать о таких изменениях в Пенсионный фонд Украины. От этого зависит правильность начисления пенсионных выплат, доплат и надбавок. Если не проинформировать ПФУ в установленные сроки, пенсионер может получить средства без законных оснований, а в дальнейшем будет обязан вернуть их государству.
Пенсионеры обязаны сообщать ПФУ об изменении статуса
В случае трудоустройства или увольнения с работы пенсионер должен в течение 10 дней сообщить об этом органам Пенсионного фонда Украины.
Такое требование предусмотрено частью второй статьи 16 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». С ним граждане знакомятся при оформлении пенсии, когда подписывают заявление о ее назначении и получают памятку пенсионера.
Почему важно сообщать о трудоустройстве
Необходимость информирования ПФУ связана с тем, что отдельные доплаты, надбавки и повышения к пенсии предусмотрены исключительно для неработающих пенсионеров.
Если человек начинает работать или регистрируется как физическое лицо-предприниматель, это может повлиять на его право на отдельные виды доплат к пенсии. В то же время после увольнения пенсионер снова может претендовать на надбавки и повышения, которые законодательство предусматривает для неработающих лиц.
В частности, неработающим пенсионерам проводится перерасчет пенсий в связи с увеличением размера прожиточного минимума.
Что будет, если не сообщить Пенсионному фонду
В Пенсионном фонде подчеркивают, что несообщение или несвоевременное сообщение о трудоустройстве либо регистрации предпринимательской деятельности приводит к незаконному получению пенсионных выплат.
В таком случае излишне выплаченные средства подлежат обязательному возврату органам Пенсионного фонда Украины.
Считается ли работающим пенсионером ФЛП без дохода
Отдельно в ПФУ обращают внимание на пенсионеров, которые зарегистрировали предпринимательскую деятельность, но фактически не ведут бизнес и не получают доходов.
Отсутствие дохода от предпринимательской деятельности не является основанием для отнесения лица к категории неработающих пенсионеров. До момента государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности такое лицо считается работающим пенсионером.
Как сообщить ПФУ о трудоустройстве или увольнении
Для уведомления об изменении статуса «работающий» или «неработающий» необходимо подать в органы Пенсионного фонда соответствующее заявление и документ, подтверждающий изменения.
В зависимости от ситуации это могут быть:
- приказ о приеме на работу или увольнении;
- трудовая книжка с соответствующими записями;
- гражданско-правовой договор;
- выписка из Единого государственного реестра о государственной регистрации или прекращении предпринимательской деятельности.
Именно на основании этих документов Пенсионный фонд обновляет информацию о статусе пенсионера и определяет его право на соответствующие доплаты, надбавки и перерасчеты пенсии.
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