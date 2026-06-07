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Полиция просит открыть багажник или показать сумку — когда гражданин может сказать «нет»

16:53, 7 июня 2026
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Когда правоохранители могут потребовать открыть багажник или показать содержимое сумки и какие последствия может иметь отказ.
Полиция просит открыть багажник или показать сумку — когда гражданин может сказать «нет»
Иллюстративное фото из открытых источников
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Полиция просит открыть багажник автомобиля или показать содержимое сумки — в таких ситуациях многие граждане не знают, где заканчиваются полномочия правоохранителей и начинаются их собственные права. Закон позволяет полицейским проверять людей, их вещи и транспортные средства, однако порядок таких действий зависит от конкретных обстоятельств. В то же время поверхностная проверка и личный досмотр являются разными процедурами, для которых предусмотрены отдельные основания и правила проведения.

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Полиция может проводить поверхностную проверку или личный досмотр человека, его вещей либо транспортного средства. О том, в каких случаях применяются эти меры, какими правами обладают полицейские и что необходимо знать гражданам, напомнили специалисты системы правовой помощи.

Что такое поверхностная проверка

Поверхностная проверка предусматривает визуальный осмотр человека и его вещей.

Во время такой проверки человек самостоятельно демонстрирует свои вещи или транспортное средство, а полицейский не прикасается к имуществу, а лишь осматривает его. Также правоохранитель может провести рукой или специальным техническим средством, в частности металлоискателем, по поверхности одежды.

Кроме того, полицейский имеет право потребовать открыть багажник или двери автомобиля.

Основаниями для проведения поверхностной проверки могут быть:

  • подозрение, что лицо имеет при себе опасную или запрещенную вещь;
    • наличие оснований считать, что транспортное средство может быть орудием совершения правонарушения;
    • предположение, что в транспортном средстве находится правонарушитель или запрещенные предметы.

Что такое личный досмотр

Личный досмотр является более детальной процедурой и предусматривает осмотр тела человека и вещей, которые он имеет при себе.

В таком случае полицейский и двое понятых должны быть одного пола с лицом, в отношении которого проводится досмотр. Во время процедуры правоохранитель может прикасаться к человеку руками и перемещать его вещи.

По результатам личного досмотра составляется отдельный протокол либо соответствующая информация вносится в протокол об административном правонарушении или административном задержании.

Основанием для проведения личного досмотра является подозрение в совершении административного правонарушения либо задержание лица за такое правонарушение.

Можно ли отказаться от проверки или досмотра

Гражданин может отказаться от прохождения поверхностной проверки или личного досмотра, если считает, что у полицейских нет законных оснований для таких действий.

В то же время следует учитывать, что правоохранитель может расценить отказ как злостное неповиновение законному требованию либо воспрепятствование исполнению служебных обязанностей, что может стать основанием для привлечения к административной или уголовной ответственности.

Как обжаловать действия полиции

Если человек считает действия правоохранителей неправомерными, он может подать жалобу руководству полиции более высокого уровня либо обратиться в суд.

При этом подача жалобы не приостанавливает выполнение действий полиции. Правоохранители продолжают действовать до момента принятия соответствующего решения судом или другим уполномоченным органом.

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