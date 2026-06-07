Полиция просит открыть багажник или показать сумку — когда гражданин может сказать «нет»
Полиция просит открыть багажник автомобиля или показать содержимое сумки — в таких ситуациях многие граждане не знают, где заканчиваются полномочия правоохранителей и начинаются их собственные права. Закон позволяет полицейским проверять людей, их вещи и транспортные средства, однако порядок таких действий зависит от конкретных обстоятельств. В то же время поверхностная проверка и личный досмотр являются разными процедурами, для которых предусмотрены отдельные основания и правила проведения.
Полиция может проводить поверхностную проверку или личный досмотр человека, его вещей либо транспортного средства. О том, в каких случаях применяются эти меры, какими правами обладают полицейские и что необходимо знать гражданам, напомнили специалисты системы правовой помощи.
Что такое поверхностная проверка
Поверхностная проверка предусматривает визуальный осмотр человека и его вещей.
Во время такой проверки человек самостоятельно демонстрирует свои вещи или транспортное средство, а полицейский не прикасается к имуществу, а лишь осматривает его. Также правоохранитель может провести рукой или специальным техническим средством, в частности металлоискателем, по поверхности одежды.
Кроме того, полицейский имеет право потребовать открыть багажник или двери автомобиля.
Основаниями для проведения поверхностной проверки могут быть:
- подозрение, что лицо имеет при себе опасную или запрещенную вещь;
• наличие оснований считать, что транспортное средство может быть орудием совершения правонарушения;
• предположение, что в транспортном средстве находится правонарушитель или запрещенные предметы.
Что такое личный досмотр
Личный досмотр является более детальной процедурой и предусматривает осмотр тела человека и вещей, которые он имеет при себе.
В таком случае полицейский и двое понятых должны быть одного пола с лицом, в отношении которого проводится досмотр. Во время процедуры правоохранитель может прикасаться к человеку руками и перемещать его вещи.
По результатам личного досмотра составляется отдельный протокол либо соответствующая информация вносится в протокол об административном правонарушении или административном задержании.
Основанием для проведения личного досмотра является подозрение в совершении административного правонарушения либо задержание лица за такое правонарушение.
Можно ли отказаться от проверки или досмотра
Гражданин может отказаться от прохождения поверхностной проверки или личного досмотра, если считает, что у полицейских нет законных оснований для таких действий.
В то же время следует учитывать, что правоохранитель может расценить отказ как злостное неповиновение законному требованию либо воспрепятствование исполнению служебных обязанностей, что может стать основанием для привлечения к административной или уголовной ответственности.
Как обжаловать действия полиции
Если человек считает действия правоохранителей неправомерными, он может подать жалобу руководству полиции более высокого уровня либо обратиться в суд.
При этом подача жалобы не приостанавливает выполнение действий полиции. Правоохранители продолжают действовать до момента принятия соответствующего решения судом или другим уполномоченным органом.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.