За збір грибів і ягід українців можуть оштрафувати: коли це передбачено законом

Закон дозволяє збирати гриби та ягоди для особистого споживання, проте комерційна заготівля потребує спеціального дозволу.

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З настанням сезону грибів і ягід тисячі українців вирушають до лісів, не замислюючись над тим, що користування лісовими ресурсами регулюється законодавством. Для більшості громадян збирання грибів, ягід чи лікарських рослин для власних потреб не потребує жодних додаткових документів.

Водночас у низці випадків така діяльність вважається спеціальним використанням лісових ресурсів і вимагає отримання відповідного дозволу — лісового квитка.

Розповідаємо, коли збирати дари лісу можна вільно, а коли необхідно оформити дозвільні документи та сплатити рентну плату.

Коли гриби та ягоди можна збирати без дозволу

Громадяни мають право без спеціальних дозволів збирати в лісах дикорослі рослини, квіти, ягоди, горіхи, гриби та інші природні ресурси, якщо вони використовуються виключно для власного споживання.

Водночас існують обмеження. Зокрема, заборонено збирати рослини та гриби, занесені до Червоної книги України.

У яких випадках необхідний лісовий квиток

Спеціальний дозвіл потрібен тоді, коли лісові ресурси використовуються для виробничої, підприємницької або іншої господарської діяльності.

Лісовий квиток необхідно отримувати, зокрема, для:

заготівлі деревини;

використання другорядних лісових матеріалів, зокрема пнів, кори та деревної зелені;

випасу худоби;

розміщення пасік;

заготівлі сіна;

заготівлі дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин та очерету для господарських потреб;

використання лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних та освітньо-виховних заходів;

потреб мисливського господарства;

проведення науково-дослідних робіт.

Як отримати лісовий квиток

Для оформлення спеціального дозволу необхідно подати заявку на використання лісових ресурсів.

У заявці потрібно вказати:

вид ресурсу, який планується заготовляти (наприклад, гриби або ягоди);

обсяг заготівлі;

інші відомості, передбачені процедурою оформлення.

Заяву слід подати до філії ДП «Ліси України» або до відповідного лісництва, на території якого планується здійснювати заготівлю.

Що містить лісовий квиток

Після розгляду заявки уповноважений орган ухвалює рішення про видачу лісового квитка.

У документі зазначаються:

дозволений вид лісового ресурсу;

обсяг його використання;

місце заготівлі;

ставка рентної плати;

загальна сума платежу.

Після отримання реквізитів заявник повинен сплатити рентну плату. Лісовий квиток видається після підтвердження оплати.

На який строк видається дозвіл

Лісовий квиток оформлюється щороку з урахуванням установлених лімітів використання лісових ресурсів. Саме цей документ підтверджує право на спеціальне використання ресурсів лісу у визначених обсягах та на конкретній території.

Таким чином, для звичайного збирання грибів, ягід чи горіхів для власних потреб жодного дозволу не потрібно. Однак якщо йдеться про комерційну заготівлю або інші види спеціального використання лісових ресурсів, без оформлення лісового квитка така діяльність є незаконною.

Яка відповідальність загрожує за незаконний збір

Порушення правил використання лісових ресурсів може спричинити дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або навіть кримінальну відповідальність. Це передбачено статтею 105 Лісового кодексу України.

Зокрема, відповідальність настає за самовільну заготівлю дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин, а також за інші порушення правил використання лісових ресурсів.

Відповідно до статті 70 Кодексу України про адміністративні правопорушення, самовільне збирання дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід та інших лісових ресурсів на ділянках, де така діяльність заборонена або допускається лише за наявності лісового квитка, тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 до 51 грн), а на посадових осіб — від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 119 грн).

Такі самі штрафи передбачені й за збирання дикорослих плодів, горіхів, грибів та ягід із порушенням установлених строків їх заготівлі.

Крім штрафу, порушників можуть зобов’язати відшкодувати збитки, завдані лісовому господарству, якщо такі збитки будуть встановлені.

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