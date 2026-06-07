Можно ли разделить дивиденды после развода: Верховный Суд поставил точку в споре на 17 млн грн

Когда бывший муж или жена не могут претендовать на дивиденды после развода.

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Если доля в предприятии принадлежала одному из супругов еще до заключения брака, то дивиденды от нее, даже полученные во время брака, по общему правилу являются личной частной собственностью этого супруга. Исключение возможно только тогда, когда другой супруг докажет свое участие в содержании, управлении или приумножении такого имущества.

К такому выводу пришел Верховный Суд по делу о разделе более 17,2 млн грн дивидендов, выплаченных владельцу частного сельскохозяйственного предприятия.

КГС ВС подчеркнул, что сам факт выплаты дивидендов в период брака не означает автоматического распространения на них режима общей совместной собственности супругов. Решающее значение имеет правовой режим корпоративных прав, из которых получен такой доход.

Обстоятельства дела №277/1353/24

Супруги состояли в браке с июля 2011 года по октябрь 2023 года. После расторжения брака стороны заключили нотариально удостоверенный договор о разделе совместного имущества, которым распределили между собой квартиру, машиноместа и ряд нежилых помещений.

Впоследствии бывшая жена обратилась в суд с иском, указав, что уже после раздела имущества узнала о получении бывшим мужем дивидендов от деятельности ЧСП «Восток-Запад» в размере 17,25 млн грн. По ее мнению, эти дивиденды были скрыты при заключении договора о разделе имущества, поэтому она имеет право на половину полученного дохода — 8,6 млн грн.

Спорные дивиденды были начислены по результатам деятельности предприятия за 2021 год и выплачены в октябре 2022 года в натуральной форме — в виде 1000 тонн кукурузы, 1000 тонн пшеницы и 1000 тонн сои общей стоимостью более 17,2 млн грн.

Бывший муж возражал против иска. Он указывал, что стал владельцем и учредителем ЧСП «Восток-Запад» еще в 2004 году, то есть задолго до заключения брака. Соответственно, дивиденды от деятельности такого предприятия являются его личной частной собственностью и не подлежат разделу.

Решения судов первой и апелляционной инстанций

Суд первой инстанции исходил из того, что спорные дивиденды были получены от деятельности предприятия, которое принадлежало ответчику на праве личной частной собственности еще до брака. При таких обстоятельствах суд отказал в удовлетворении иска бывшей жены и признал дивиденды личной частной собственностью мужа.

Апелляционный суд пришел к противоположному выводу. Он исходил из того, что в сентябре 2022 года в уставный капитал предприятия было внесено 100 тыс. грн во время брака, а потому доходы от такого предприятия должны рассматриваться как общее имущество супругов. В результате апелляционный суд признал дивиденды общей совместной собственностью и взыскал в пользу жены половину их стоимости — 8,6 млн грн.

Что отметил Верховный Суд

Отменяя постановление апелляционного суда, Верховный Суд подчеркнул, что ключевым вопросом в этом деле является правовой режим дивидендов, полученных от доли в предприятии, которая была приобретена до брака.

Суд обратил внимание на положения статьи 58 Семейного кодекса Украины, согласно которой доходы от имущества принадлежат тому из супругов, кому принадлежит само имущество. Следовательно, если доля в уставном капитале или корпоративные права были приобретены до брака, то дивиденды от такой доли также имеют режим личной частной собственности того из супругов, кому она принадлежит.

Верховный Суд фактически сформулировал правовой вывод о том, что по общему правилу дивиденды следуют правовому режиму корпоративных прав, из которых они возникают. Поэтому сам по себе факт получения дивидендов во время брака не превращает их в общее имущество супругов.

При этом суд подчеркнул, что часть вторая статьи 62 СК Украины предусматривает исключение из такого правила. Дивиденды могут быть признаны общей совместной собственностью супругов, если будет доказано, что другой супруг своим трудом или средствами участвовал в содержании имущества, управлении им либо уходе за ним. Однако в этом деле истица на такие обстоятельства не ссылалась и соответствующих доказательств не предоставила.

Верховный Суд также учел, что сама истица признавала: спорные дивиденды были выплачены по результатам деятельности предприятия именно за 2021 год. В то же время внесение 100 тыс. грн в уставный капитал произошло лишь 30 сентября 2022 года. Поэтому апелляционный суд безосновательно связал правовой режим дивидендов с последующими изменениями в уставном капитале предприятия.

Отдельный вывод относительно способа защиты

Суд также обратил внимание на заявленное требование о признании дивидендов общей совместной собственностью супругов.

Верховный Суд отметил, что в спорах о разделе имущества супругов такое требование само по себе не является надлежащим и эффективным способом защиты. Установление того, является ли определенное имущество общим, является лишь предпосылкой для решения вопроса о его разделе. Именно поэтому эффективным способом защиты является требование о разделе имущества, а не отдельное признание его общей совместной собственностью.

Решение Верховного Суда

Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу ответчика, отменил постановление Житомирского апелляционного суда и оставил в силе решение суда первой инстанции в части отказа во взыскании с него 50% дивидендов и признания спорных дивидендов его личной частной собственностью. В то же время суд изменил мотивировочную часть решения относительно отказа в требовании о признании дивидендов общей совместной собственностью супругов.

Таким образом, Верховный Суд подтвердил: если корпоративные права приобретены до брака, то дивиденды от них, даже выплаченные во время брака, по общему правилу принадлежат тому из супругов, кто является владельцем таких корпоративных прав. Другой супруг может претендовать на долю таких доходов только при наличии обстоятельств, предусмотренных частью второй статьи 62 Семейного кодекса Украины.

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