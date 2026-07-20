Борги за світло зростають автоматично: що буде, якщо не сплатити рахунок до 20 числа

У разі тривалої несплати можливі відключення електропостачання та стягнення боргу через суд.

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Після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим, несплачений рахунок за електроенергію вважається простроченою заборгованістю. У такому разі до суми боргу можуть бути нараховані інфляційні втрати та 3% річних.

У «Черкасиенергозбут» повідомили, що з 1 липня такі нарахування автоматично застосовуються до всіх споживачів, які мають прострочену заборгованість, за весь період її існування.

Розмір додаткових нарахувань залежить від суми боргу та строку прострочення. Зокрема, якщо заборгованість становить 1000 гривень, сума інфляційних втрат і 3% річних може сягати близько 150 гривень. Якщо борг не погашається, розмір нарахувань продовжує збільшуватися.

У компанії також нагадали, що у разі накопичення заборгованості постачальник має право припинити електропостачання. Для його відновлення необхідно повністю погасити борг, оплатити послуги з відключення та повторного підключення, після чого очікувати відновлення електропостачання від трьох до п’яти робочих днів.

Якщо питання стягнення боргу вирішуватиметься у судовому порядку, до суми заборгованості можуть бути додані й судові витрати.

Щоб уникнути таких наслідків, енергетики рекомендують регулярно перевіряти стан особового рахунку через особистий кабінет, Telegram-бот, сайт постачальника або Центр обслуговування споживачів.

У разі виникнення фінансових труднощів споживачам радять звернутися до постачальника електроенергії для врегулювання питання заборгованості. Це може допомогти уникнути додаткових нарахувань, судового розгляду та відключення електропостачання.

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