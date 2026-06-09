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У Києві записати дитину до садочка стало простіше — КМДА

12:37, 9 червня 2026
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У столиці оновили Портал дошкільної освіти.
У Києві записати дитину до садочка стало простіше — КМДА
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Київська міська державна адміністрація повідомила про оновлення Порталу дошкільної освіти, через що записати дитину до садочка стало простіше.

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Сервіс отримав новий дизайн, зручнішу навігацію та безпечнішу систему входу.

Через портал можна:

- вибрати дитячий садок;

- подати заяву на зарахування;

- відстежувати місце в черзі;

- отримувати необхідні адмінпослуги у сфері дошкільної освіти.

Зазначається, що для кращого захисту персональних даних оновили авторизацію. Вхід до кабінету батьків тепер доступний через:

▪️ Дія.Підпис;

▪️ BankID;

▪️ ПриватБанкID;

▪️ особистий електронний ключ.

«Усі раніше подані заяви та місце в черзі зберігаються. Після входу потрібно лише підтвердити електронну пошту», - заявили у КМДА.

Записати дитину до садочка можна за посиланням

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Київ КМДА

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