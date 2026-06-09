У Києві записати дитину до садочка стало простіше — КМДА

У столиці оновили Портал дошкільної освіти.

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Київська міська державна адміністрація повідомила про оновлення Порталу дошкільної освіти, через що записати дитину до садочка стало простіше.

Сервіс отримав новий дизайн, зручнішу навігацію та безпечнішу систему входу.

Через портал можна:

- вибрати дитячий садок;

- подати заяву на зарахування;

- відстежувати місце в черзі;

- отримувати необхідні адмінпослуги у сфері дошкільної освіти.

Зазначається, що для кращого захисту персональних даних оновили авторизацію. Вхід до кабінету батьків тепер доступний через:

▪️ Дія.Підпис;

▪️ BankID;

▪️ ПриватБанкID;

▪️ особистий електронний ключ.

«Усі раніше подані заяви та місце в черзі зберігаються. Після входу потрібно лише підтвердити електронну пошту», - заявили у КМДА.

Записати дитину до садочка можна за посиланням.

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