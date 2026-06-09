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На Вінниччині у експосадовиці ДСНС знайшли незадекларованого майна на понад 2 млн грн

22:18, 9 червня 2026
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У декларації за 2023 рік експосадовиця не вказала низку об’єктів майна та витрат.
На Вінниччині у експосадовиці ДСНС знайшли незадекларованого майна на понад 2 млн грн
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Вінницька обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишньої посадовиці Головного управління ДСНС України у Вінницькій області. Підставою стали матеріали повної перевірки декларації, проведеної Національним агентством з питань запобігання корупції.

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Експосадовицю обвинувачують у внесенні до декларації за 2023 рік недостовірних відомостей на суму понад 2 млн грн.

За даними НАЗК, під час перевірки було встановлено, що декларантка не вказала низку об’єктів майна та витрат. Зокрема, йдеться про недобудований житловий будинок площею 95 кв. м вартістю понад 1,4 млн грн. У НАЗК звернули увагу, що земельну ділянку під ним жінка придбала як «вільну від забудови», хоча об’єкт незавершеного будівництва вже знаходився на цій території.

Також у декларації не було зазначено приміщення аптеки площею майже 89 кв. м у Вінницькій області вартістю 652 тис. грн та одноразові витрати на придбання побутової техніки на понад 180 тис. грн.

Крім того, за інформацією НАЗК, колишня посадовиця завищила суму власних коштів на банківських рахунках більш ніж на 260 тис. грн.

Також НАЗК під час перевірки виявило ознаки необґрунтованих активів на суму 2,6 млн грн, матеріали передали до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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ДСНС НАЗК Вінниця

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