У Броварах мати не надала допомогу 2-річному сину, а після його смерті сховала тіло в шафі

20:27, 5 травня 2026
У місті Бровари на Київщині повідомили про підозру 38-річній жінці, яка залишила свого малолітнього сина без необхідної медичної допомоги. Внаслідок цього дитина померла.

За даними поліції, інформація про подію надійшла від бабусі хлопчика, яка звернулася із заявою про його зникнення.

Слідством встановлено, що в ніч на 23 квітня жінка помітила погіршення стану здоров’я дитини, однак не викликала медиків і не вжила жодних заходів для надання допомоги. Згодом вона залишила хлопчика самого у квартирі. Через деякий час дитину було виявлено без ознак життя.

Намагаючись приховати подію, жінка сховала тіло сина в картонній коробці у шафі.

Правоохоронці також з’ясували, що підозрювана тривалий час неналежно виконувала батьківські обов’язки, зловживала алкоголем і не забезпечувала дитині належних умов проживання.

Жінку затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Їй інкримінують залишення в небезпеці, що спричинило смерть людини, а також злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною (ч. 3 ст. 135 та ст. 166 КК України). Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

