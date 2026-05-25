Стоматолог заявив, що позичив пацієнтці 65 тисяч грн на лікування зубів — суд не побачив доказів боргу

Суд відмовив у стягненні коштів, оскільки стоматолог не надав розписку та інші докази передачі грошей у борг.

Чи можна стягнути «борг» за стоматологічне лікування, якщо сторони підписали договір позики, але немає доказів фактичної передачі грошей? Таке питання розглядав Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра у справі між стоматологом та його пацієнткою.

Позивач наполягав, що пацієнтка оформила залишок оплати за стоматологічні послуги як безвідсоткову позику та згодом перестала її повертати. Натомість відповідачка заявляла, що жодних коштів у борг не отримувала, а підписувала лише документи, пов’язані з лікуванням. У результаті суд дійшов висновку, що сам по собі письмовий договір позики без підтвердження передачі коштів не доводить виникнення боргових правовідносин.

Обставини справи №227/3567/23

Стоматолог звернувся до суду з позовом до пацієнтки про стягнення 55 тисяч грн заборгованості, а також 3% річних та інфляційних втрат. Позивач стверджував, що 5 лютого 2022 року сторони уклали безвідсотковий договір позики на 65 650 грн.

За версією позивача, ці кошти були фактично частиною оплати стоматологічного лікування. Загальна вартість лікування, згідно з планом, становила 97 350 грн, з яких пацієнтка сплатила 42 350 грн одразу, а решту нібито оформила як позику. Згодом, як зазначав позивач, відповідачка сплатила ще 12 500 грн, після чого припинила виконувати зобов’язання.

Натомість пацієнтка подала зустрічний позов та заявила, що жодних коштів у борг не отримувала і договір позики фактично не укладала. Вона пояснила, що звернулася до стоматолога для встановлення вінірів, підписувала медичні документи та згоду на обробку персональних даних, однак після частини виконаних робіт звернулася до іншого стоматолога. За словами відповідачки, той повідомив їй про неналежну якість виконаних робіт, після чого вона відмовилася від подальшого лікування.

Чому суд відмовив стоматологу

Суд звернув увагу, що договір позики є реальним договором, тобто вважається укладеним лише з моменту фактичної передачі грошей позичальнику.

При цьому в самому договорі сторони передбачили, що підтвердженням отримання позики є окрема розписка, складена в момент передачі коштів. Однак такої розписки позивач до суду не надав.

Крім того, у матеріалах справи був лише копійований варіант договору, а оригінал документа відсутній.

Окремо суд не врахував подану позивачем переписку, оскільки вона була викладена російською мовою без перекладу українською та без належного засвідчення. Йшлося, зокрема, про скріншоти листування у соціальних мережах, на які позивач посилався як на підтвердження існування домовленостей між сторонами.

Суд послався на практику Верховного Суду, відповідно до якої розписка або інший документ про передачу коштів має підтверджувати не лише факт підписання документа, а й сам факт отримання грошей у борг та обов’язок їх повернення.

У рішенні наголошується, що оскільки договір позики є реальним договором, суд має перевіряти не лише факт підписання документа, а й факт передачі коштів.

У результаті суд дійшов висновку про недоведеність виникнення позикових правовідносин та відмовив у стягненні заборгованості.

Чому відмовили пацієнтці

Водночас суд відмовив і у зустрічному позові пацієнтки про визнання договору неукладеним.

Суд послався на правові висновки Великої Палати Верховного Суду, згідно з якими вимога про «визнання договору неукладеним» не є самостійним способом захисту права, передбаченим законом.

У таких випадках факт неукладеності договору має оцінюватися судом під час розгляду основного спору, а не через окремий позов.

Фактично суд у межах розгляду первісного позову оцінив доводи сторін щодо існування позикових правовідносин та дійшов висновку про недоведеність факту передачі коштів у позику, тому окремо визнавати договір неукладеним підстав не було.

Що вирішив суд

Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра відмовив стоматологу у задоволенні позову про стягнення заборгованості за договором позики. Також суд відмовив пацієнтці у задоволенні зустрічного позову про визнання договору позики неукладеним.

Судові витрати залишені за сторонами, які їх понесли.

