  У світі

Jack Daniel’s судиться через собачу іграшку у формі пляшки віскі: справа триває понад 10 років

23:59, 25 травня 2026
Компанія вимагає заборонити продаж пародійної іграшки для собак, яка копіює дизайн знаменитої пляшки Jack Daniel’s.
Виробник відомого американського віскі Jack Daniel’s продовжує багаторічний суд із компанією, яка випускає жартівливу іграшку для собак у стилі пляшки віскі. Тепер справу розглядає Дев’ятий окружний апеляційний суд США.

Йдеться про гумову пищалку для собак під назвою «Bad Spaniels» — це пародія на легендарний дизайн Jack Daniel’s.

Що це за іграшка

Компанія VIP Products створила собачу жувальну іграшку, зовні дуже схожу на пляшку Jack Daniel’s Old No. 7. Однак замість класичних написів про віскі на ній розмістили гумористичні фрази про собачі «сюрпризи» та неприємний запах. Фактично це сатирична версія знаменитої пляшки, адаптована під формат іграшки для собак.

Чому Jack Daniel’s подав до суду

У Jack Daniel’s заявили, що така пародія псує репутацію бренду. Представник компанії в суді наголосив, що виробник іграшки навмисно скопіював майже всі ключові елементи дизайну пляшки.

На думку компанії, жарти на упаковці створюють асоціацію бренду з фекаліями та неприємним запахом, що шкодить іміджу одного з найвідоміших виробників віскі у США.

Що каже виробник іграшки

VIP Products наполягає, що мова йде лише про гумор і пародію, а не про спробу видати товар за продукцію Jack Daniel’s.

Адвокати компанії заявляють, що покупці сприймають іграшку саме як жарт, а назва «Bad Spaniels» не копіює напряму назву Jack Daniel’s. Також вони вважають, що собача іграшка фізично не може завдати шкоди репутації алкогольного бренду.

Як зазначає Courthouse News, представники VIP Products посилаються на американське законодавство, яке захищає сатиру та творчі пародії.

Справа триває понад 10 років

Конфлікт між компаніями почався ще у 2014 році, коли Jack Daniel’s вимагав прибрати іграшку з продажу.

Відтоді справу кілька разів переглядали різні суди, а у 2023 році вона навіть дійшла до Верховного суду США. Тоді Верховний суд не ухвалив остаточного рішення щодо порушення прав на торговельну марку, але дозволив Jack Daniel’s продовжити судову боротьбу.

Після цього нижчий суд заборонив продаж «Bad Spaniels», а тепер VIP Products намагається скасувати цю заборону в апеляції.

