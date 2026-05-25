  Суд інфо

Суддю Наталію Добош обрали головою Пустомитівського районного суду Львівської області

21:45, 25 травня 2026
Шляхом таємного голосування головою Пустомитівського райсуду Львівської області обрано Наталію Добош.
фото: 24 канал
У Пустомитівському районному суді Львівської області відбулися збори суддів, під час яких розглянули питання обрання голови суду на адміністративну посаду.

Як повідомили у суді, відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», голову суду обирають зборами суддів шляхом таємного голосування більшістю голосів строком на три роки.

За результатами таємного голосування головою Пустомитівського районного суду Львівської області обрали суддю Наталію Добош.

