Українці можуть отримати безоплатну індивідуальну податкову консультацію від ДПС: як подати запит
22:18, 25 травня 2026
Кожен платник податків в Україні має право отримати індивідуальну податкову консультацію (ІПК). Про це нагадали у ДПС.
Як можна отримати консультацію?
Отримати консультації можна:
- у паперовому вигляді (поштою);
- в електронній формі (через Електронний кабінет);
- на електронну поштову скриньку.
Податкова надає письмову або електронну консультацію протягом 25 календарних днів після отримання вашого звернення. Послуга є безоплатною.
У випадку, якщо питання вимагає додаткового вивчення, термін може бути продовжений ще на 15 днів, про що обов'язково буде повідомлено заздалегідь.
Як правильно оформити звернення, щоб отримати відповідь
Запит обов'язково має містити:
- персональні дані: ПІБ (для громадян) або назва компанії (для юросіб);
- податкову адресу, телефон та адресу електронної пошти, якщо такі наявні;
- податковий номер: РНОКПП / паспорті дані (для громадян) або ЄДРПОУ (для юросіб);
- суть питання: детальний опис наведених фактичних обставини;
- підпис: звичайний підпис (для паперових листів) або КЕП/ЕЦП (для електронних звернень);
- дату звернення.
