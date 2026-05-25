  В Україні

Українці можуть отримати безоплатну індивідуальну податкову консультацію від ДПС: як подати запит

22:18, 25 травня 2026
Кожен платник податків має право безоплатно отримати індивідуальну податкову консультацію.
Кожен платник податків в Україні має право отримати індивідуальну податкову консультацію (ІПК). Про це нагадали у ДПС.

Як можна отримати консультацію?

Отримати консультації можна:

  • у паперовому вигляді (поштою);
  • в електронній формі (через Електронний кабінет);
  • на електронну поштову скриньку.

Податкова надає письмову або електронну консультацію протягом 25 календарних днів після отримання вашого звернення. Послуга є безоплатною.

У випадку, якщо питання вимагає додаткового вивчення, термін може бути продовжений ще на 15 днів, про що обов'язково буде повідомлено заздалегідь.

Як правильно оформити звернення, щоб отримати відповідь

Запит обов'язково має містити:

  • персональні дані: ПІБ (для громадян) або назва компанії (для юросіб);
  • податкову адресу, телефон та адресу електронної пошти, якщо такі наявні;
  • податковий номер: РНОКПП / паспорті дані (для громадян) або ЄДРПОУ (для юросіб);
  • суть питання: детальний опис наведених фактичних обставини;
  • підпис: звичайний підпис (для паперових листів) або КЕП/ЕЦП (для електронних звернень);
  • дату звернення.

