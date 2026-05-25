ЄС змінив правила перевезення котів та собак з України: що потрібно для перетину кордону

Власникам домашніх тварин потрібно звернути увагу на зміни.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Європейському Союзі з 22 квітня набули чинності оновлені правила некомерційного перевезення домашніх тварин із третіх країн, зокрема і з України. Нове законодавство враховує практичний досвід застосування попередніх норм та уточнює окремі процедури.

Водночас головне, що варто знати власникам тварин: суттєві вимоги до перевезення залишаються незмінними, зазначили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.

Як і раніше, для перетину кордону необхідно забезпечити ключові умови:

Ідентифікація тварини (мікрочип)

Тварина має бути ідентифікована за допомогою мікрочипа, що відповідає міжнародним стандартам.

Дійсна вакцинація проти сказу

Щеплення має бути чинним на момент подорожі та внесеним до відповідних документів.

Тест на титри антитіл проти сказу

Для більшості третіх країн (у тому числі України) необхідно мати підтвердження достатнього рівня антитіл.

Документ для перевезення

Міжнародний ветеринарний сертифікат, видається у відділі прикордонного інспекційного контролю міжрегіонального головного управління Держпродспоживслужби на державному кордоні.

Нові регламенти ЄС не змінюють базових вимог, але деталізують окремі процедури:

Чіткі правила щодо власника тварини. У міжнародному ветеринарному сертифікаті обов’язково зазначається саме власник тварини – навіть якщо перевезення здійснює інша, уповноважена особа. Це виключає можливість зловживань.

Перевезення, що здійснюється уповноваженою особою. Таке переміщення допускається лише в межах 5 днів до або після подорожі власника. Для собак, котів, тхорів і птахів до сертифікату передбачено обов’язкову письмову декларацію, в якій зазначається, хто саме супроводжує тварину, власник чи уповноважена ним особа. В іншому випадку перевезення вважається комерційним.

Оновлені підходи до вакцинації проти сказу. Встановлено чіткий строк актуальності результату на титри антитіл проти сказу – не менш як 90 днів до дати видачі сертифікату. Це робить вимогу точнішою та зрозумілішою. Раніше вимога була 3 місяці (різна кількість днів у місяцях іноді спричиняла невизначеність терміну).

Нові форми документів. Оновлено форми ветеринарних сертифікатів та декларацій, які супроводжують переміщення тварин.

Для домашніх птахів запроваджено окрему вимогу: власник має заповнити декларацію, яка має бути додана до сертифікату про місце утримання птахів після прибуття до країни призначення, включаючи умови ізоляції.

Для собак, котів і тхорів перехідний період триває до 31 березня 2027 року за умови, що сертифікати були видані до 1 жовтня 2026 року. Для птахів сертифікат залишається дійсним за умови, що його видано до 1 жовтня 2026 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.