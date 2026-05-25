У Швеції автобус з автопілотом потрапив у ДТП через годину після старту перевезень

У Швеції трамвай врізався в автономний автобус Karsan.

Фото ілюстративне

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У шведському Гетеборзі автобус з автопілотом, виготовлений турецькою компанією Karsan, потрапив у ДТП з трамваєм лише через годину після початку перевезення пасажирів. Про це повідомляє Reuters.

За словами речника компанії Vasttrafik Патріка Чі, автобус різко загальмував, після чого в нього ззаду врізався трамвай. Він зазначив, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Аварія викликала запитання щодо інтеграції автономного громадського транспорту в міський рух. Інцидент стався на тлі старту річного випробування автономних автобусів у Гетеборзі, де використовується модель e-ATAK виробництва Karsan.

Відео суспільного мовника SVT показало пошкоджений автобус, а також попереджувальний напис на його задній частині: «Тримайте дистанцію! Автобус може різко загальмувати».

Патрік Чі додав, що обставини зіткнення ще з’ясовуються. За його словами, в автобусі перебував водій-дублер, який був готовий у будь-який момент взяти керування на себе у разі потреби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.