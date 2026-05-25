Пенсію можуть призупинити: частину пенсіонерів зобов’язали повторно пройти ідентифікацію

Пенсіонерам, які перебувають за кордоном або проживають на ТОТ, необхідно повторно підтверджувати особу для отримання пенсії.

Пенсіонерам, які належать до окремих категорій, у 2026 році знову доведеться проходити процедуру ідентифікації, навіть якщо вони вже підтверджували особу цьогоріч. У Пенсійному фонді наголошують: без щорічного підтвердження особи виплату пенсії можуть призупинити.

Вимога передбачена статтею 47-1 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Пройти ідентифікацію необхідно до 31 грудня, інакше нарахування пенсійних виплат буде припинене.

Насамперед це стосується громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях, а також пенсіонерів, що перебувають за кордоном. Йдеться про осіб, які протягом року знаходилися поза межами України понад 183 дні або оформили тимчасовий захист чи статус біженця через війну, але не отримували документів на постійне проживання в іншій державі.

У Пенсійному фонді зазначають, що пройти перевірку можна кількома способами. Пенсіонери мають можливість особисто звернутися до сервісного центру ПФУ, скористатися вебпорталом електронних послуг, пройти процедуру через відеозв’язок після попередньої реєстрації або підтвердити особу через дипломатичну установу України за кордоном із подальшим направленням відповідних документів до Пенсійного фонду.

