Татуювання можуть стати ключем до впізнання зниклого безвісти: де родичі можуть перевірити ескізи

Ескізи татуювань можуть допомогти встановити особу людини, яка зникла безвісти за особливих обставин.

В Україні за допомогою сервісу «Впізнання за татуюванням» уже ухвалили 42 рішення про ідентифікацію осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Онлайн-розділ, який працює на порталі «Єдине вікно» Міністерства внутрішніх справ України, допомагає родичам упізнавати близьких за особливими прикметами, а слідчим — пришвидшувати встановлення особи.

На порталі публікують ескізи татуювань із тіл, доставлених на підконтрольну Україні територію в межах репатріаційних та евакуаційних заходів, ідентифікація яких ще триває.

Які результати роботи сервісу

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов розповів, що за період із 9 березня по 24 травня 2026 року:

— на сервісі опублікували 538 ескізів татуювань;

— від громадян надійшло 493 звернення щодо можливої ідентифікації;

— користувачі здійснили 116 870 пошукових запитів на порталі МВС;

— підготовлено 64 листи до Національної поліції України щодо можливої ідентифікації;

— слідчі ухвалили 42 рішення про ідентифікацію осіб.

Водночас фактів спростування або непідтвердження результатів упізнання за татуюваннями наразі не зафіксовано.

Уповноважений закликав громадян повідомляти через форму зворотного зв’язку на сервісі, якщо вони впізнали татуювання або помітили значну схожість із прикметами свого близького, який зник безвісти.

Що відомо про сервіс «Впізнання за татуюванням»

Сервіс «Впізнання за татуюванням» МВС запустило в березні на порталі «Єдине вікно для громадян». Онлайн-розділ створили для допомоги в ідентифікації осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, а також для підтримки родин, які розшукують своїх близьких.

В розділі «Розшук» публікують ескізи татуювань із неідентифікованих тіл, доставлених на підконтрольну Україні територію в межах репатріаційних та евакуаційних заходів. Каталог регулярно оновлюють і доповнюють новими матеріалами.

Як працює пошук татуювань

Для пошуку інформації користувачам доступна система фільтрів. Зокрема, татуювання можна шукати за категоріями — тексти, портрети, військова символіка та інші, а також за місцем розташування на тілі чи описом.

Кожен ескіз містить окремий номер, категорію, тип татуювання, місце розташування, опис та дату додавання. Наприклад, у картці можуть зазначати: «Татуювання розміщене на лівому плечі у вигляді шолома римського легіонера».

Що робити, якщо ви впізнали татуювання

У МВС закликають громадян повідомляти про схожість татуювань, якщо вони можуть належати зниклій безвісти людині.

Для цього можна:

— зателефонувати на гарячу лінію Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин за номером 1698;

— надіслати повідомлення на електронну адресу: [email protected].

У зверненні необхідно вказати:

— прізвище, ім’я та по батькові заявника;

— контактний номер телефону;

— дані зниклої особи;

— номер ескізу татуювання;

— інші деталі, які можуть допомогти в ідентифікації.

За можливості також рекомендують додати фотографії татуювань зниклої особи.

У МВС радять подавати анкету зниклої особи

У міністерстві наголошують, що родичам зниклих безвісти варто обов’язково подавати анкету через портал «Єдине вікно для громадян». У ній можна зазначити татуювання, шрами, особливі прикмети, позивний та іншу інформацію, яка може допомогти слідчим встановити особу та з’ясувати долю зниклого.

