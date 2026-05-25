Чому АМКУ надав дозвіл на мегаугоду Paramount та Warner Bros. Discovery

Рішення АМКУ офіційно легітимізує присутність нового медіа-гіганта в українському медіаполі.

Антимонопольний комітет України прийняв рішення № 21-05/2026 про надання дозволу компанії Paramount Skydance Corporation (США) на опосередковане набуття контролю над Warner Bros. Discovery, Inc. через компанію Prince Sub Inc.

Це рішення є частиною однієї з найбільших медіа-угод у світі. Угода такої вартості — близько 110 мільярдів доларів потрапляє під аналіз регуляторів у всіх юрисдикціях, де учасники концентрації мають значну частку ринку або обсяги активів.

Для України цей кейс є показовим з точки зору оцінки впливу глобальних медіа-холдингів на локальний ринок дистрибуції контенту, стримінгових послуг та реклами. Надання дозволу свідчить про те, що АМКУ не вбачає в цій концентрації ознак монополізації або суттєвого обмеження конкуренції на внутрішньому ринку України, попри масштабність об’єднання активів HBO, Discovery, CNN та Paramount.

Антимонопольний комітет України проаналізував угоду з точки зору її впливу на конкуренцію на території України. За результатами розгляду регулятор дійшов висновку, що об’єднана структура не набуває домінуючого становища на ключових сегментах медіаринку.

АМКУ діяв на підставі Закону України «Про захист економічної конкуренції», стаття 22 якого визначає види концентрацій, які підлягають контролю Комітету.

Сукупна частка Warner Bros. Discovery та Paramount в Україні є відносно незначною порівняно з міжнародними гравцями, такими як Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, а також із національними медіахолдингами.

Згідно з офіційним повідомленням АМКУ, контроль набувається опосередковано через компанію «Prince Sub Inc.». Використання такої SPV-компанії (Special Purpose Vehicle) є юридичним інструментом для структурування мега-злиттів у США, що дозволяє оптимізувати податкове навантаження та процедури передачі акцій. Для українського регулятора було принциповим встановити кінцевих бенефіціарів та структуру впливу після завершення транзакції.

АМКУ, надаючи дозвіл, враховував, що Paramount Skydance виявила намір купити всю компанію Warner Bros. Discovery цілісно, на відміну від інших претендентів, як-от Comcast чи Netflix, які були зацікавлені лише у бібліотеках контенту. Такий підхід забезпечує більшу стабільність активів.

Рішення АМКУ свідчить про інтегрованість України у глобальний економіко-правовий простір, де великі міжнародні медіагрупи можуть здійснювати корпоративні трансформації за умови відсутності шкоди для конкуренції на локальному рівні.

Таким чином, заплановане об’єднання Warner Bros. Discovery та Paramount Skydance отримало можливість реалізації в Україні, що формально відкриває черговий етап об’єднання світових медіакомпаній з урахуванням національних конкурентних вимог.

