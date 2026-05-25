Дитина житиме почергово з мамою і татом: в Україні обговорюють нову модель опіки після розлучення

В Україні пропонують закріпити спільну опіку після розлучення, а судова практика вже допускає почергове проживання дитини з обома батьками.

Почергове проживання дитини з кожним із батьків, спільна батьківська опіка після розлучення та право суду застосовувати таку модель навіть без окремої вимоги сторін можуть стати частиною нового підходу до захисту прав дітей в Україні. Такі підходи обговорили в Національній асоціації адвокатів України під час дискусії щодо забезпечення найкращих інтересів дитини в умовах війни та реформування сімейного законодавства.

Найкращі інтереси дитини

Захист найкращих інтересів дитини потребує не лише формального закріплення правових гарантій, а й створення дієвих механізмів їх реалізації — від урахування думки дитини у судових спорах до розвитку моделей відповідального батьківства та спільної батьківської опіки.

Принцип найкращих інтересів дитини вже закріплений у Сімейному кодексі, законах «Про охорону дитинства» та «Про соціальні послуги», а також у нормативному регулюванні діяльності органів опіки та піклування. Водночас у цивільному судочинстві залишаються проблеми з належним врахуванням думки дитини, оцінкою її здатності висловлювати власну позицію, виявленням конфлікту інтересів між дитиною та законними представниками, а також відсутністю єдиного алгоритму заслуховування дитини у справах, що стосуються її життя.

Окрему увагу приділили Національній стратегії захисту прав дитини у сфері юстиції до 2028 року. Документ передбачає створення механізму з’ясування думки дитини у цивільних спорах щодо виховання, місця проживання, управління майном, позбавлення чи поновлення батьківських прав, а також законодавче закріплення обов’язкового супроводу дитини психологом під час її участі у судових процесах.

Також було проаналізовано проєкт нового Цивільного кодексу №15150, який пропонує деталізувати правовий статус дитини. Серед ключових підходів — розгляд дитини не лише як об’єкта захисту, а як повноцінного суб’єкта приватного права, який має право бути почутим, право на самозахист та доступ до правничої і психологічної допомоги.

Виклики війни

Повномасштабне вторгнення впливає на безпеку дітей, підтримання зв’язків із батьками, доступ до освіти, медичної допомоги та соціальної підтримки. У випадках евакуації з територій, наближених до бойових дій, першочерговим назвали забезпечення фізичної безпеки та виживання дитини.

Водночас рішення мають ухвалюватися з урахуванням збереження сімейної єдності, психологічного стану дитини та її особливих потреб.

Батьківська відповідальність

Серед законодавчих новел також обговорювали ідею закріплення у проєкті нового Цивільного кодексу поняття «батьківська відповідальність». Передбачається, що воно охоплюватиме сукупність прав і обов’язків батьків щодо забезпечення найкращих інтересів дитини, її виховання, розвитку, захисту прав та управління майном.

Крім того, порушувалося питання ширшого використання терміна «батьківська опіка» замість окремих конструкцій щодо місця проживання дитини чи порядку спілкування з нею. Йдеться про модель, за якої опіка може бути спільною або одноособовою, повною чи частковою, а також охоплювати не лише фізичний догляд за дитиною, а й ухвалення рішень щодо освіти, лікування та інших важливих питань.

Спільна опіка

Судова практика вже поступово формує підхід до спільної батьківської опіки. Зокрема, Верховний Суд у постанові від 16 лютого 2024 року у справі №465/6496/19 фактично вирішив сімейний спір шляхом застосування спільної опіки, виходячи з того, що обидва батьки належно виконують свої обов’язки, але не змогли домовитися позасудово.

Також у постанові Верховного Суду від 22 травня 2024 року у справі №643/7509/21 найкращі інтереси дитини були визначені через конкретний розподіл часу проживання з кожним із батьків.

Крім того, у постанові від 5 березня 2025 року у справі №199/7566/22 Верховний Суд зазначив, що застосування моделі спільної опіки та поділ батьківського часу не є виходом за межі позовних вимог про визначення місця проживання дитини.

Також обговорювалися законопроєкти №12123 та №12132, які передбачають можливість законодавчого врегулювання спільної батьківської опіки. Один із них пропонує надати органам опіки та судам право встановлювати графік почергового проживання дитини, інший — визначити спільну батьківську опіку базовою моделлю після розлучення, якщо обидва батьки бажають брати участь у вихованні дитини.

