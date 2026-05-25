Військові можуть через «Армія+» відправляти посилки до прифронтових регіонів за 1 гривню
Військовослужбовці мають можливість користуватися пільговою доставкою посилок у прифронтові області через застосунок «Армія+». Про це нагадав Донецький обласний ТЦК та СП.
У програмі беруть участь «Нова пошта» та «Укрпошта».
Доставка доступна для Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Дніпропетровської областей.
Умови участі
За умовами програми:
- «Нова пошта» — до трьох відправлень на місяць вагою до 30 кг за вартістю 1 грн;
- «Укрпошта» — доставка за 1 грн при оформленні онлайн або за 6 грн у разі оформлення через оператора у відділенні.
Як скористатися послугою
Для отримання знижки необхідно згенерувати штрихкод у застосунку «Армія+» та пред’явити його у відділенні поштового оператора.
Один штрихкод може бути використаний для однієї посилки.
Термін дії штрихкоду обмежений, а кількість доступних промокодів є фіксованою.
Програма спрямована на спрощення логістики для військовослужбовців і забезпечення швидшого отримання необхідних речей у прифронтових регіонах.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.