Військові можуть через «Армія+» відправляти посилки до прифронтових регіонів за 1 гривню

Військовослужбовці мають можливість користуватися пільговою доставкою посилок у прифронтові області через застосунок «Армія+». Про це нагадав Донецький обласний ТЦК та СП.

У програмі беруть участь «Нова пошта» та «Укрпошта».

Доставка доступна для Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Дніпропетровської областей.

Умови участі

За умовами програми:

«Нова пошта» — до трьох відправлень на місяць вагою до 30 кг за вартістю 1 грн;

«Укрпошта» — доставка за 1 грн при оформленні онлайн або за 6 грн у разі оформлення через оператора у відділенні.

Як скористатися послугою

Для отримання знижки необхідно згенерувати штрихкод у застосунку «Армія+» та пред’явити його у відділенні поштового оператора.

Один штрихкод може бути використаний для однієї посилки.

Термін дії штрихкоду обмежений, а кількість доступних промокодів є фіксованою.

Програма спрямована на спрощення логістики для військовослужбовців і забезпечення швидшого отримання необхідних речей у прифронтових регіонах.

