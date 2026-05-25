Водій заявив, що випив алкоголь вже після ДТП, бо три години чекав поліцію – чи допомогло це пом’якшити покарання

17:22, 25 травня 2026
Водій Renault Arkana намагався довести відсутність складу правопорушення, однак суд погодився з висновками першої інстанції та залишив без змін штраф 34 тисячі гривень і позбавлення прав на три роки.
Судова палата з розгляду кримінальних справ Івано-Франківського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу на постанову Івано-Франківського міського суду від 11 грудня 2025 року у справі про адміністративне правопорушення, передбачене частиною четвертою статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Обставини справи №344/13077/25

25 липня 2025 року о 20:45 годині в місті Івано-Франківськ по вулиці Тисменицькій, 249/3 водій, керуючи автомобілем Renault Arkana, після дорожньо-транспортної пригоди за його участю вживав алкогольні напої.

Під час огляду на стан алкогольного сп’яніння за допомогою спеціального технічного засобу Alcotest Drager результат склав 3,86 проміле. Водій порушив вимоги пункту 2.10 «є» Правил дорожнього руху України.

Доводи апеляційної скарги:

Склад адміністративного правопорушення відсутній, оскільки не встановлено факту керування у стані сп`яніння. Зазначає, що обов`язковою умовою притягнення за ст. 130 КУпАП є факт керування транспортним засобом у відповідному стані.

Працівники поліції не встановили момент вчинення ДТП, не зафіксували, що апелянт керував автомобілем після 20:00 год та прибули на місце більше як через три години після паркування. Тому, доказів керування Апелянтом у стані алкогольного сп`яніння немає.

Вважає, що в його діях відсутній причинно-наслідковий зв`язок між ДТП та перебуванням у стані алкогольного сп`яніння. Оскільки, з моменту паркування до прибуття поліції минуло понад три години, Апелянт знаходився вдома та не керував автомобілем, а тому міг вживати напої не передбачаючи спілкування з поліцією.

Стверджує, що відповідальність за ч. 4 ст. 130 КУпАП можлива лише за наявності умислу на уникнення огляду. Оскільки, він не був обізнаний про факт ДТП, то не вчиняв жодних дій для перешкоджання огляду чи свідомого ухилення від нього.

Вважає, що в матеріалах справи відсутні належні та допустимі докази, які підтверджують склад адміністративного правопорушення за ч. 4 ст. 130 КУпАП, а всі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Просить поновити строк на апеляційне оскарження постанови, оскаржену постанову скасувати та закрити провадження у справі на підставі п.1 ч.1 ст.247 КУпАП.

Апелянт в апеляційній скарзі не заперечив факту ДТП. Не заперечив він і того, що покинув місце ДТП, вважаючи його незначним.

Суд в основу рішення вважає необхідним покласти відеозаписи, на яких зафіксовані події справи так, як вони відбувалися в дійсності. Вони відповідають вимогам достовірності і процесуальним документам справи.

Із них вбачається, що працівники поліції прибули на місце події, на запитання хто керував транспортним засобом, Апелянт повідомив що він керував. Працівники поліції повідомили Апелянту про те, що він був учасником ДТП, а тому йому необхідно пройти огляд на стан алкогольного сп`яніння на місці зупинки або в медичному закладі. Апелянт вказав, що він вжив алкогольні напої після ДТП. Поліцейські запропонували пройти огляд на стан алкогольного сп`яніння за допомогою приладу Alcotest Drager на місці зупинки. Апелянт погодився, результат 3,86 проміле. Працівники поліції роз`яснили процесуальні права та вручили копію протоколу.

Суд першої інстанції, дослідивши всі матеріали справи, зокрема протокол про адміністративне правопорушення, результат тесту, акт огляду на стан алкогольного сп`яніння з використанням спеціальних технічних засобів, направлення та інші докази, оцінивши їх у сукупності, дійшов обґрунтованого висновку про винуватість Апелянта у вчиненні інкримінованого правопорушення.

Що вирішив суд

Івано-Франківський апеляційний суд залишив апеляційну скаргу без задоволення, а постанову суду першої інстанції — без змін.

Суд першої інстанції визнав водія винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та наклав адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 34 000 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 3 (три) роки.

Апеляційний суд підтвердив наявність складу адміністративного правопорушення, оскільки об’єктивна сторона частини четвертої статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення полягає у вживанні алкоголю після дорожньо-транспортної пригоди за участю водія до проведення огляду на стан сп’яніння.

Постанова апеляційного суду не оскаржується.

