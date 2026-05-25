Нацбанк ввів у обіг першу монету серії «Український авангард», присвячену Олександрі Екстер

Пам’ятна монета номіналом 10 гривень присвячена українській художниці та педагогу, яка вплинула на розвиток європейського авангарду.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національний банк України ввів в обіг пам’ятну монету «Український авангард. Олександра Екстер», присвячену одній із ключових постатей європейського авангарду ХХ століття — українській художниці, педагогу та одній із засновниць стилю ар-деко Олександрі Екстер.

Ця монета започатковує нову тематичну серію нумізматичної програми НБУ, присвячену українському авангарду. Вона покликана вшанувати внесок Екстер та інших українських митців, які через експериментальні художні практики формували розвиток світового мистецтва та утверджували українську культурну присутність у міжнародному контексті.

Презентація монети відбулася під час відкриття виставки «Авангардистки» в Музеї авангарду (філія Музею історії міста Києва). Захід зібрав представників державних органів, фінансового сектору, мистецької та музейної спільноти, а також дипломатичних місій.

Голова Національного банку Андрій Пишний підкреслив, що запуск нової серії є кроком до повернення та осмислення української культурної спадщини: «Презентацією пам’ятної монети, присвяченої Олександрі Екстер, ми починаємо новий напрям. Це ще один крок, щоб повернути своє. Український авангард і модернізм були самодостатніми, і ця самодостатність звучить у світі. Екстер принесла українські контексти, ритм і кольори в європейську культуру».

Генеральна директорка Музею історії міста Києва Вікторія Муха зазначила, що виставка присвячена жінкам, які впливали на розвиток мистецтва і формували авангардні підходи на рівні з провідними художниками свого часу.

Керівник Музею авангарду Юрій Комельков наголосив, що український авангард є не лише історичним явищем, а й живим процесом, який продовжує впливати на сучасне мистецтво, а подібні проєкти допомагають ширше представити його аудиторії.

Характеристики монети

Пам’ятна монета має номінал 10 гривень. Вона виготовлена зі срібла 999 проби у формі восьмикутника. Категорія якості карбування — «спеціальний анциркулейтед». Маса дорогоцінного металу в чистоті становить 31,1 г. Для оздоблення використано кольоровий друк, гурт монети — гладкий.

На аверсі розміщено ескіз театрального костюма до іспанського танцю авторства Олександри Екстер. Також на ньому містяться малий Державний Герб України, напис «Олександра Екстер», логотип Банкнотно-монетного двору НБУ, номінал 10 гривень із символом ₴, напис «Україна» та рік карбування — 2026.

На реверсі зображено стилізований фрагмент театральної сцени, що відсилає до сценографічних робіт художниці та її новаторського підходу до оформлення сценічного простору.

Автор дизайну — Микола Коваленко, скульптор — Анатолій Демяненко. Використання ескізу «Іспанський танок» у дизайні монети погодив Музей театрального, музичного та кіномистецтва України.

Випуск і продаж

Монету введено в обіг 22 травня 2026 року. Загальний тираж — до 10 000 штук.

Придбати її можна буде з 2 червня 2026 року через інтернет-магазин нумізматичної продукції НБУ, а також у банків-дистриб’юторів, перелік яких розміщено на офіційному сайті Національного банку України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.