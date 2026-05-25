Нацбанк ввел в обращение первую монету серии «Украинский авангард», посвященную Александре Экстер

Памятная монета номиналом 10 гривен посвящена украинской художнице и педагогу, оказавшей влияние на развитие европейского авангарда.

Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету «Украинский авангард. Александра Экстер», посвященную одной из ключевых фигур европейского авангарда ХХ века — украинской художнице, педагогу и одной из основательниц стиля ар-деко Александре Экстер.

Эта монета открывает новую тематическую серию нумизматической программы НБУ, посвященную украинскому авангарду. Она призвана почтить вклад Экстер и других украинских художников, которые через экспериментальные художественные практики формировали развитие мирового искусства и утверждали украинское культурное присутствие в международном контексте.

Презентация монеты состоялась во время открытия выставки «Авангардистки» в Музее авангарда (филиал Музея истории города Киева). Мероприятие собрало представителей государственных органов, финансового сектора, художественного и музейного сообщества, а также дипломатических миссий.

Председатель Национального банка Андрей Пышный подчеркнул, что запуск новой серии является шагом к возвращению и осмыслению украинского культурного наследия: «Презентацией памятной монеты, посвященной Александре Экстер, мы начинаем новое направление. Это еще один шаг, чтобы вернуть свое. «Украинский авангард и модернизм были самодостаточными, и эта самодостаточность находит отклик в мире. Экстер привнесла украинские контексты, ритм и цвета в европейскую культуру».

Генеральный директор Музея истории города Киева Виктория Муха отметила, что выставка посвящена женщинам, которые влияли на развитие искусства и формировали авангардные подходы наравне с ведущими художниками своего времени.

Руководитель Музея авангарда Юрий Комельков подчеркнул, что украинский авангард является не только историческим явлением, но и живым процессом, который продолжает влиять на современное искусство, а подобные проекты помогают шире представить его аудитории.

Характеристики монеты

Памятная монета имеет номинал 10 гривен. Она изготовлена из серебра 999 пробы в форме восьмиугольника. Категория качества чеканки — «специальный анциркулированный». Масса драгоценного металла в чистоте составляет 31,1 г. Для отделки использована цветная печать, гурты монеты — гладкий.

На аверсе размещен эскиз театрального костюма для испанского танца авторства Александры Экстер. Также на нем находятся малый Государственный Герб Украины, надпись «Александра Экстер», логотип Банкнотно-монетного двора НБУ, номинал 10 гривен с символом ₴, надпись «Украина» и год чеканки — 2026.

На реверсе изображен стилизованный фрагмент театральной сцены, отсылающий к сценографическим работам художницы и ее новаторскому подходу к оформлению сценического пространства.

Автор дизайна — Николай Коваленко, скульптор — Анатолий Демяненко. Использование эскиза «Испанский танец» в дизайне монеты одобрил Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины.

Выпуск и продажа

Монета введена в обращение 22 мая 2026 года. Общий тираж — до 10 000 штук.

Приобрести ее можно будет с 2 июня 2026 года через интернет-магазин нумизматической продукции НБУ, а также у банков-дистрибьюторов, перечень которых размещен на официальном сайте Национального банка Украины.

