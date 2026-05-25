Водитель заявил, что выпил алкоголь уже после ДТП, так как три часа ждал полицию — помогло ли это смягчить наказание

Водитель Renault Arkana пытался доказать отсутствие состава правонарушения, однако суд согласился с выводами суда первой инстанции и оставил без изменений штраф в размере 34 тысяч гривен и лишение прав на три года.

Судебная палата по рассмотрению уголовных дел Ивано-Франковского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу на постановление Ивано-Франковского городского суда от 11 декабря 2025 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью четвертой статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Обстоятельства дела №344/13077/25

25 июля 2025 года в 20:45 в городе Ивано-Франковск по улице Тысменицкой, 249/3 водитель, управляя автомобилем Renault Arkana, после дорожно-транспортного происшествия с его участием употреблял алкогольные напитки.

При проверке на состояние алкогольного опьянения с помощью специального технического средства Alcotest Drager результат составил 3,86 промилле. Водитель нарушил требования пункта 2.10 «е» Правил дорожного движения Украины.

Доводы апелляционной жалобы:

Состав административного правонарушения отсутствует, поскольку факт управления транспортным средством в состоянии опьянения не установлен. Отмечается, что обязательным условием привлечения к ответственности по ст. 130 КоАП является факт управления транспортным средством в соответствующем состоянии.

Сотрудники полиции не установили момент совершения ДТП, не зафиксировали, что апеллянт управлял автомобилем после 20:00, и прибыли на место более чем через три часа после парковки. Поэтому доказательств управления апеллянтом в состоянии алкогольного опьянения нет.

Считает, что в его действиях отсутствует причинно-следственная связь между ДТП и нахождением в состоянии алкогольного опьянения. Поскольку с момента парковки до прибытия полиции прошло более трех часов, апеллянт находился дома и не управлял автомобилем, а потому мог употреблять напитки, не предполагая общения с полицией.

Утверждает, что ответственность по ч. 4 ст. 130 КУоАП возможна только при наличии умысла на уклонение от осмотра. Поскольку он не был осведомлен о факте ДТП, то не совершал никаких действий для препятствования осмотру или сознательного уклонения от него.

Считает, что в материалах дела отсутствуют надлежащие и допустимые доказательства, подтверждающие состав административного правонарушения по ч. 4 ст. 130 КУоАП, а все сомнения относительно доказанности вины лица толкуются в его пользу.

Просит восстановить срок на апелляционное обжалование постановления, отменить обжалуемое постановление и прекратить производство по делу на основании п. 1 ч. 1 ст. 247 КУоАП.

Апеллянт в апелляционной жалобе не оспорил факт ДТП. Он также не оспорил тот факт, что покинул место ДТП, посчитав его незначительным.

Суд считает необходимым положить в основу решения видеозаписи, на которых зафиксированы события дела так, как они происходили в действительности. Они соответствуют требованиям достоверности и процессуальным документам дела.

Из них следует, что сотрудники полиции прибыли на место происшествия, на вопрос, кто управлял транспортным средством, апеллянт сообщил, что он управлял. Сотрудники полиции сообщили апеллянту о том, что он был участником ДТП, а потому ему необходимо пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения на месте остановки или в медицинском учреждении. Апеллянт указал, что он употребил алкогольные напитки после ДТП. Полицейские предложили пройти освидетельствование на предмет алкогольного опьянения с помощью прибора Alcotest Drager на месте остановки. Апеллянт согласился, результат 3,86 промилле. Сотрудники полиции разъяснили процессуальные права и вручили копию протокола.

Суд первой инстанции, изучив все материалы дела, в частности протокол об административном правонарушении, результат теста, акт проверки на состояние алкогольного опьянения с использованием специальных технических средств, направление и другие доказательства, оценив их в совокупности, пришел к обоснованному выводу о виновности апеллянта в совершении инкриминируемого правонарушения.

Что решил суд

Ивано-Франковский апелляционный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а постановление суда первой инстанции — без изменений.

Суд первой инстанции признал водителя виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью четвертой статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях, и наложил административное взыскание в виде штрафа в размере 34 000 гривен с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 (три) года.

Апелляционный суд подтвердил наличие состава административного правонарушения, поскольку объективная сторона части четвертой статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях заключается в употреблении алкоголя после дорожно-транспортного происшествия с участием водителя до проведения освидетельствования на состояние опьянения.

Постановление апелляционного суда не подлежит обжалованию.

