Верховный Суд разъяснил течение исковой давности по поводу инфляционных потерь и 3% годовых во время военного положения

КГС ВС разъяснил, что при взыскании инфляционных потерь по ст. 625 ГК Украины должны учитываться все месяцы просрочки, включая периоды дефляции.

При исчислении инфляционных потерь по ст. 625 ГК Украины должны учитываться все месяцы просрочки, в том числе периоды дефляции (когда индекс инфляции меньше 100 %), поскольку такие начисления представляют собой единый последовательный процесс расчета. Кроме того, исковая давность по таким требованиям останавливалась, прерывалась и продлевалась на период действия карантина и военного положения.

К таким выводам пришел Верховный Суд в составе Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда, обеспечивая единство судебной практики по делу № 751/4086/24.

Обстоятельства дела и решения судов предыдущих инстанций

В рассматриваемом деле истец обратился в суд с требованием взыскать инфляционные потери и 3 % годовых за период с мая 2016 года по сентябрь 2023 года. Свои требования он обосновал тем, что после приобретения ипотекодержателем права собственности на предмет ипотеки (магазин), стоимость которого на 90 % превысила обеспеченные ипотекой требования ипотекодержателя, ответчик не выполнил обязанность по возврату истцу разницы средств. Фактическое погашение основной суммы долга произошло лишь в августе – сентябре 2023 года в рамках исполнительного производства.

Суды предыдущих инстанций удовлетворили иск только за период с введения 12 марта 2020 года карантина в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19 до добровольного исполнения денежного обязательства в августе – сентябре 2023 года, мотивируя это истечением исковой давности для начислений за предыдущие годы.

Правовые выводы Верховного Суда относительно исковой давности и инфляционных потерь

Вторая судебная палата КГС ВС не согласилась с выводами судов и сделала следующие правовые выводы.

Должник, просрочивший исполнение денежного обязательства, по требованию кредитора обязан уплатить сумму долга с учетом установленного индекса инфляции за все время просрочки, а также 3 % годовых от просроченной суммы, если иной размер процентов не установлен договором или законом (ч. 2 ст. 625 ГК Украины).

Относительно истечения исковой давности судебная палата разъяснила особый порядок течения исковой давности: если она не истекла по состоянию на 2 апреля 2020 года (дата вступления в силу Закона Украины № 540-IX о продлении сроков на период карантина), то этот срок сначала был продлен (до 30 июня 2023 года — на время карантина, а далее до 29 января 2024 года — на время военного положения), а с 30 января 2024 года ее течение остановилось на срок действия военного положения.

Обращение в суд с исковыми требованиями о взыскании инфляционных потерь и 3 % годовых без ограничения последними тремя годами, предшествовавшими подаче иска, является обоснованным в случае, если исковая давность по таким требованиям не истекла по состоянию на 2 апреля 2020 года.

Судебная палата отметила, что по смыслу ч. 2 ст. 625 ГК Украины инфляционные потери рассчитываются не за отдельные интервалы времени, а за весь период просрочки. С учетом этого, если индекс инфляции в отдельные периоды (месяцы) является меньше единицы (меньше 100 %), что характеризует их как периоды дефляции, то это не влияет на необходимость учитывать соответствующий индекс при расчете инфляционных потерь кредитора. Кредитор не должен получать дополнительное преимущество (возможность взыскания большего размера инфляционных потерь) вследствие ошибочных математических операций (исключения из расчетов индексов инфляции, которые меньше единицы), а должник должен быть уверен в том, что периоды, когда имела место дефляция, не обусловили обесценивание средств кредитора, которое может повлиять на объем ответственности должника.

Поэтому ошибочным является вывод судов предыдущих инстанций об отказе в удовлетворении требований о взыскании инфляционных потерь и 3 % годовых за период с 2 апреля 2017 года по 11 марта 2020 года включительно. Следовательно, с учетом заявленных исковых требований с ответчика за указанный период дополнительно взысканы денежные средства и приведен порядок соответствующих расчетов.

Верховный Суд счел необоснованными доводы истца о прерывании исковой давности в апреле 2018 года (по требованиям о взыскании инфляционных потерь и 3 % годовых с мая 2016 года по март 2018 года включительно) обращением с иском о взыскании основного долга — суммы превышения 90 % стоимости предмета ипотеки над размером обеспеченных ипотекой требований.

ВС также признал необоснованной ссылку ответчика на льготы по неуплате 3 % годовых и инфляционных потерь на период военного положения, подчеркнув, что п. 18 Заключительных и переходных положений ГК Украины имеет специальный характер и касается только заемщиков по кредитным договорам. Поскольку долг в данном деле возник не из кредитного договора, а из обязанности ипотекодержателя вернуть излишек стоимости имущества, ответчик не имеет права на освобождение от уплаты инфляционных потерь.

С учетом изложенного КГС ВС отменил судебные решения предыдущих инстанций в части отказа в удовлетворении требований о взыскании инфляционных потерь за период с апреля 2017 года и дополнительно взыскал с ответчика в пользу истца денежные средства.

