  В Украине

Генпрокурор Кравченко сообщил о задержании 18-летнего агента РФ, корректировавшего удары по Киеву во время атаки 24 мая

18:37, 25 мая 2026
Руслан Кравченко рассказал о задержании в Киеве 18-летнего уроженца Черкасской области, подозреваемого в сотрудничестве с российскими спецслужбами и корректировке ударов РФ во время массированной атаки на столицу 24 мая.
В Киеве правоохранители задержали 18-летнего уроженца Черкасской области, которого подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами и корректировке ударов РФ во время массированной атаки на столицу 24 мая. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко.

По данным следствия, парень фиксировал последствия ракетных и дроновых ударов, передавал российским кураторам информацию о попаданиях и помогал корректировать дальнейшие атаки.

Его задержали возле одного из объектов Министерства обороны в Киеве. В телефоне правоохранители обнаружили переписку с представителями РФ, геолокации, а также фото и видео последствий обстрелов.

Следствие установило, что в середине мая подозреваемый искал подработку через Telegram. Сначала он выполнял якобы обычные задания — фотографировал товары в магазинах конкурентов. Позже получил «тестовое» задание — снимать местность и отмечать на картах передвижение военной техники в пригороде Киева.

24 мая, в день массированной атаки на столицу, кураторы передали ему конкретные адреса для фиксации последствий ударов, отметил Генпрокурор.

По словам Кравченко, представители российских спецслужб в режиме реального времени координировали действия юноши, контролировали его передвижение через геолокацию и требовали фото с разных ракурсов.

18-летнему фигуранту сообщили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

прокуратура рф Киев задержание Генеральный прокурор Украины обстрел

