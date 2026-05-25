Верховный Суд разъяснил обязанности Минобороны при рассмотрении обращений по поводу статуса УБД

Верховный Суд пересмотрел дело по иску военнослужащего к Министерству обороны Украины о нерассмотрении его заявления о предоставлении статуса участника боевых действий и не предоставлении ответа по результатам рассмотрения такого обращения.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел дело №420/34391/23 относительно обязанности Министерства обороны Украины надлежащим образом рассматривать обращения военнослужащих о предоставлении статуса участника боевых действий и уведомлять заявителей о результатах такого рассмотрения.

Суд обратил внимание, что даже если окончательное решение о предоставлении статуса УБД принимает специальная комиссия, это не освобождает Министерство обороны от обязанности обеспечить надлежащее движение заявления и соблюдение процедур, предусмотренных законодательством.

Суть дела

Истец проходил военную службу в воинской части и, согласно справке воинской части, в период с 23 ноября 2022 года по 5 января 2023 года принимал участие в мероприятиях по обеспечению обороны Украины и защите государства в районе боевых действий. Эта справка являлась основанием для предоставления статуса участника боевых действий.

В июле 2023 года военнослужащий обратился в Министерство обороны Украины с заявлением о предоставлении статуса участника боевых действий. В заявлении он просил передать документы на рассмотрение соответствующей комиссии и сообщить ему о результатах рассмотрения. Истец указывал, что командир воинской части не совершил действий для оформления ему статуса УБД в установленном порядке.

По мнению истца, Министерство обороны не рассмотрело его заявление и не предоставило ответ в срок, определённый законодательством и постановлением Кабинета Министров №413. В связи с этим он обратился в суд с требованиями признать противоправным бездействие Министерства обороны относительно нерассмотрения заявления и обязать ведомство рассмотреть обращение и сообщить о результатах его рассмотрения.

В кассационной жалобе истец подчёркивал, что предметом спора является не вопрос непосредственного предоставления статуса участника боевых действий, а ненадлежащее рассмотрение его обращения и непредоставление ответа. Также он ссылался на положения Закона «Об обращениях граждан», Конституции Украины и Закона «Об информации», которые гарантируют право лица на получение ответа по результатам рассмотрения обращения.

Решения судов предыдущих инстанций

Одесский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска. Пятый апелляционный административный суд оставил это решение без изменений.

Суды исходили из того, что Министерство обороны Украины не уполномочено принимать решение о предоставлении статуса участника боевых действий, поскольку такие полномочия принадлежат специально созданной комиссии. Кроме того, суды учли, что на момент рассмотрения дела истцу уже был предоставлен статус участника боевых действий, и поэтому пришли к выводу об отсутствии нарушенного права.

Позиция и выводы Верховного Суда

Верховный Суд отметил, что спорные правоотношения касаются реализации права лица на обращение к субъекту властных полномочий с целью решения вопроса о предоставлении статуса участника боевых действий, а также обязанности такого субъекта обеспечить надлежащее рассмотрение обращения, в том числе путём его рассмотрения по существу либо передачи по принадлежности с соблюдением установленных законом процедур и сроков.

Суд привёл положения статьи 40 Конституции Украины и Закона «Об обращениях граждан», согласно которым органы государственной власти обязаны рассматривать обращения и предоставлять обоснованный ответ в установленный законом срок. Верховный Суд также обратил внимание, что если вопрос не относится к компетенции органа, обращение должно быть не позднее чем в пятидневный срок переслано по принадлежности, о чём необходимо уведомить заявителя.

Коллегия судей подчеркнула, что даже в случае обращения лица не непосредственно в комиссию по рассмотрению материалов о признании участниками боевых действий, а в само Министерство обороны Украины, это не освобождает последнее от обязанности надлежащим образом реагировать на обращение. Как орган, в системе которого функционирует соответствующая комиссия, Министерство обороны обязано обеспечить передачу заявления на рассмотрение уполномоченной комиссии и надлежащее информирование заявителя о результатах его рассмотрения.

Суд также применил положения Закона «Об административной процедуре» и подчеркнул, что административный орган обязан действовать официально, своевременно и эффективно, обеспечивать всестороннее и беспристрастное рассмотрение заявления, а также информировать лицо о ходе административного производства и его результатах.

Верховный Суд указал, что суды предыдущих инстанций неправильно определили предмет спора. Они фактически сосредоточились на вопросе предоставления статуса участника боевых действий и полномочиях Министерства обороны по принятию соответствующего решения, тогда как предметом иска было бездействие относительно нерассмотрения заявления и непредоставления ответа.

Коллегия судей отдельно подчеркнула, что сам по себе факт последующего предоставления истцу статуса участника боевых действий не устраняет необходимости дать судебную оценку доводам о ненадлежащем рассмотрении его заявления и ненадлежащем информировании о результатах его рассмотрения, если именно такое бездействие является предметом иска.

В итоге Верховный Суд пришёл к выводу, что суды предыдущих инстанций неполно выяснили обстоятельства дела и преждевременно отказали в удовлетворении иска. Кассационная жалоба была удовлетворена частично, решения судов первой и апелляционной инстанций отменены, а дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу с даты его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

