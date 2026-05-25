За кровь, эротику и нецензурную лексику на ТВ хотят ввести уголовную ответственность

В Украине призывают запретить кровь, эротику и нецензурную лексику по телевидению до 23:00.

В Украине призывают ввести уголовную ответственность за показ сцен насилия и эротики на ТВ в дневное время.

На сайте электронных петиций зарегистрировали обращение с призывом ввести уголовную ответственность и ограничение на трансляцию сцен насилия, эротики и контента, который, по мнению автора, противоречит моральным устоям украинского общества, в дневное время — до 23:00.

Автор петиции отмечает, что современное телевидение и кино содержат значительное количество сцен убийств, крови, насилия и сексуального характера, которые могут просматривать дети и подростки.

Отдельно в обращении упоминается о юмористических шоу, где, по словам автора, используют нецензурную лексику и эротические сцены в то время, когда телевизор могут смотреть несовершеннолетние.

В петиции отмечается, что ранее подобный контент демонстрировали преимущественно после 23:00, а также сопровождали возрастными пометками 18+ и специальными предупредительными символами.

Автор обращения считает, что государство должно усилить защиту детей от контента, который может негативно влиять на психику и нравственное воспитание молодежи.

Напомним, что в Украине собираются декриминализировать съемку и распространение "кино для взрослых".

