  1. В Украине

За кровь, эротику и нецензурную лексику на ТВ хотят ввести уголовную ответственность

18:41, 25 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Украине призывают запретить кровь, эротику и нецензурную лексику по телевидению до 23:00.
За кровь, эротику и нецензурную лексику на ТВ хотят ввести уголовную ответственность
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине призывают ввести уголовную ответственность за показ сцен насилия и эротики на ТВ в дневное время.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

На сайте электронных петиций зарегистрировали обращение с призывом ввести уголовную ответственность и ограничение на трансляцию сцен насилия, эротики и контента, который, по мнению автора, противоречит моральным устоям украинского общества, в дневное время — до 23:00.

Автор петиции отмечает, что современное телевидение и кино содержат значительное количество сцен убийств, крови, насилия и сексуального характера, которые могут просматривать дети и подростки.

Отдельно в обращении упоминается о юмористических шоу, где, по словам автора, используют нецензурную лексику и эротические сцены в то время, когда телевизор могут смотреть несовершеннолетние.

В петиции отмечается, что ранее подобный контент демонстрировали преимущественно после 23:00, а также сопровождали возрастными пометками 18+ и специальными предупредительными символами.

Автор обращения считает, что государство должно усилить защиту детей от контента, который может негативно влиять на психику и нравственное воспитание молодежи.

Напомним, что в Украине собираются декриминализировать съемку и распространение "кино для взрослых".

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Украина петиция уголовная ответственность телевидение

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ФЛП и предприятия могут лишь зафиксировать убытки от войны: почему не работает система возмещения потерь

Украинские предприниматели могут фиксировать убытки и претендовать на компенсацию через государственные и международные инструменты.

Почему АМКУ предоставил разрешение на мегасделку Paramount и Warner Bros. Discovery

Решение АМКУ официально легитимизирует присутствие нового медиагиганта в украинском медиаполе.

Ветеранам с тяжелыми ранениями хотят выплачивать до 100% средней зарплаты за счет репараций РФ

В Украине предлагают внедрить отдельную ежемесячную помощь ветеранам войны с существенной утратой функциональности, размер которой будет зависеть от степени утраты профессиональной трудоспособности.

Верховный Суд защитил право военнослужащих на индексацию выплат: жалобы воинских частей на бюджетные трудности отклонили

Может ли суд возобновить срок на апелляцию из-за задержки финансирования воинской части.

Украинские банки готовят к экстраналогу 50% еще на два года, несмотря на сопротивление НБУ

Из-за планов продлить 50% налога на прибыль банков на 2026–2027 годы НБУ заявляет о рисках остановки кредитования бизнеса.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]