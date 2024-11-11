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В Украине собираются декриминализировать съемку и распространение видео для взрослых

15:24, 11 ноября 2024
Речь идет о декриминализации, а не о легализации, ведь порно уже легализовано
В Украине собираются декриминализировать съемку и распространение видео для взрослых
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Группа народных депутатов во главе с первым заместителем главы налогового комитета парламента Ярославом Железняком 11 ноября внесли законопроект 12191 о декриминализации порно. Текст на сайте Рады по состоянию на 11 ноября отсутствует.

Как отмечает Железняк, «эта версия более консервативна».

«Мы просто меняем статью 301 УК так, чтобы взрослых людей за снятые и распространение видео интимного характера не бросали в тюрьму на 3-5 лет. Все» – отметил он.

Уголовная ответственность останется исключительно за:

  • порно без согласия (порноместь, deep fake)
  • экстремальное порно (насилие и т.п.)
  • порно с детьми и распространение среди детей.

Сутенерство, вовлечение в проституцию и торговля людьми тоже остаются уголовными преступлениями. Даже из-за этого дискуссию по 302 полу решили перенести на второе чтение.

«Это не «легализация порно», потому что оно легализовано, и мы уже как пару лет как миллионы налогов с того же OnlyFans собираем. Это – «декриминализация порно». Чтобы людей не бросали в тюрьму за хранение контента или не проводили массовые «тайные закупки» в веб-камерах», - указал депутат.

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Верховная Рада Украины законопроект

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