Пенсионную реформу в Украине начнут с 1 июля 2025 года – вместе с реформой спецпенсий

Проект Госбюджета на 2025 год предусматривает, что пенсионная реформа в Украине будет введена с 1 июля 2025 года. Это следует из анализа законопроекта Государственного бюджета ко второму чтению №12000, проведенному «Судебно-юридической газетой».
Соответствующие идеи, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», были предусмотрены законопроектом 12165 председателя социального Комитета Рады Галины Третьяковой. В частности, Галина Третьякова предлагает изъять из закона о судоустройстве нормы о пенсионном обеспечении судей и изменить законодательство о спецпенсиях. Это также соответствует требованиям, которые поставил перед Украиной Международный валютный фонд (МВФ).
Итак, правительство в доработанном до второго чтения и поданном в парламент законопроекте предлагает поручить Кабмину:
Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», еще до скандала с пенсиями прокуроров по инвалидности был обнародован обновленный текст Меморандума с Международным валютным фондом (МВФ), предусматривающий предстоящую пенсионную реформу.
Так, в документе, обнародованном МВФ, говорится, что Украина в дальнейшем должна принимать меры для «минимизации давления расходов, связанного с пенсиями», и разобраться с многочисленными судебными делами с негативными последствиями для бюджета. Очевидно, именно об этом после соответствующих встреч с делегацией МВФ говорил министр финансов Сергей Марченко, обвинивший суды в том, что они принимают решения в пользу граждан, разбалансируя бюджет Пенсионного фонда.
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