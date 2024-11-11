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Пенсионную реформу в Украине начнут с 1 июля 2025 года – вместе с реформой спецпенсий

15:20, 11 ноября 2024
Соответствующие требования поставил перед Украиной Международный валютный фонд и они отразились в законопроекте о Бюджете на 2025 год, который Кабмин подготовил ко второму чтению.
Пенсионную реформу в Украине начнут с 1 июля 2025 года – вместе с реформой спецпенсий
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Проект Госбюджета на 2025 год предусматривает, что пенсионная реформа в Украине будет введена с 1 июля 2025 года. Это следует из анализа законопроекта Государственного бюджета ко второму чтению №12000, проведенному «Судебно-юридической газетой».

Соответствующие идеи, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», были предусмотрены законопроектом 12165 председателя социального Комитета Рады Галины Третьяковой. В частности, Галина Третьякова предлагает изъять из закона о судоустройстве нормы о пенсионном обеспечении судей и изменить законодательство о спецпенсиях. Это также соответствует требованиям, которые поставил перед Украиной Международный валютный фонд (МВФ).

Итак, правительство в доработанном до второго чтения и поданном в парламент законопроекте предлагает поручить Кабмину:

  • проработать вопрос о необходимости дальнейшего сокращения предельной численности работников органов исполнительной власти в 2025 году;
  • осуществить меры по внедрению с 1 июля 2025 г. пенсионной реформы;
  • разработать и представить до 1 июля 2025 года на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Закона Украины о внесении изменений в некоторые Законы Украины об установлении единых подходов перерасчета пенсий лицам, пенсия которым назначены по «специальным» Законам, независимо от изменения заработной платы (дохода) / денежного довольствия и осуществления таким лицам индексации пенсий на общих условиях.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», еще до скандала с пенсиями прокуроров по инвалидности был обнародован обновленный текст Меморандума с Международным валютным фондом (МВФ), предусматривающий предстоящую пенсионную реформу.

Так, в документе, обнародованном МВФ, говорится, что Украина в дальнейшем должна принимать меры для «минимизации давления расходов, связанного с пенсиями», и разобраться с многочисленными судебными делами с негативными последствиями для бюджета. Очевидно, именно об этом после соответствующих встреч с делегацией МВФ говорил министр финансов Сергей Марченко, обвинивший суды в том, что они принимают решения в пользу граждан, разбалансируя бюджет Пенсионного фонда.

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Верховная Рада Украины законопроект бюджет реформа МВФ госбюджет пенсия

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