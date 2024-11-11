Пенсійну реформу в Україні почнуть з 1 липня 2025 року – разом з реформою спецпенсій

Проект Держбюджету на 2025 рік передбачає, що пенсійну реформу в Україні запровадять з 1 липня 2025 року. Це випливає з аналізу законопроекту Державного бюджету до другого читання №12000, який провела «Судово-юридична газета».
Відповідні ідеї, як раніше писала «Судово-юридична газета», були передбачені законопроектом 12165 голови соціального Комітету Ради Галини Третьякової. Зокрема Галина Третьякова пропонує вилучити з закону про судоустрій норми про пенсійне забезпечення суддів і змінити законодавство щодо спецпенсій. Це також співвідноситься з вимогами, які поставив перед Україною Міжнародний валютний фонд (МВФ).
Отже, уряд у доопрацьованому до другого читання і поданому до парламенту законопроекті пропонує доручити Кабміну:
Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», ще до скандалу з пенсіями прокурорів по інвалідності був оприлюднений оновлений текст Меморандуму з Міжнародним валютним фондом (МВФ), який передбачає майбутню пенсійну реформу.
Так, у документі, оприлюдненому МВФ, йдеться про те, що Україна надалі має вживати заходів для «мінімізації тиску витрат, пов’язаного з пенсіями», і розібратися з численними судовими справами із негативними наслідками для бюджету. Вочевидь, саме про це після відповідних зустрічей з делегацією МВФ казав міністр фінансів Сергій Марченко, який звинуватив суди у тому, що вони приймають рішення на користь громадян, «розбалансовуючи бюджет» Пенсійного фонду.
Автор: Наталя Мамченко
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.