Пенсійну реформу в Україні почнуть з 1 липня 2025 року – разом з реформою спецпенсій

Відповідні вимоги поставив перед Україною Міжнародний валютний фонд, і вони відобразилися у законопроекті про Бюджет на 2025 рік, який Кабмін підготував до другого читання.

Проект Держбюджету на 2025 рік передбачає, що пенсійну реформу в Україні запровадять з 1 липня 2025 року. Це випливає з аналізу законопроекту Державного бюджету до другого читання №12000, який провела «Судово-юридична газета».

Відповідні ідеї, як раніше писала «Судово-юридична газета», були передбачені законопроектом 12165 голови соціального Комітету Ради Галини Третьякової. Зокрема Галина Третьякова пропонує вилучити з закону про судоустрій норми про пенсійне забезпечення суддів і змінити законодавство щодо спецпенсій. Це також співвідноситься з вимогами, які поставив перед Україною Міжнародний валютний фонд (МВФ).

Отже, уряд у доопрацьованому до другого читання і поданому до парламенту законопроекті пропонує доручити Кабміну:

опрацювати питання необхідності подальшого скорочення граничної чисельності працівників органів виконавчої влади у 2025 році;

здійснити заходи щодо запровадження з 1 липня 2025 року пенсійної реформи;

розробити та подати до 1 липня 2025 року на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до деяких Законів України щодо встановлення єдиних підходів перерахунку пенсій особам, пенсія яким призначених за «спеціальними» Законами, незалежно від зміни заробітної плати (доходу) / грошового забезпечення та здійснення таким особам індексації пенсій на загальних умовах.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», ще до скандалу з пенсіями прокурорів по інвалідності був оприлюднений оновлений текст Меморандуму з Міжнародним валютним фондом (МВФ), який передбачає майбутню пенсійну реформу.

Так, у документі, оприлюдненому МВФ, йдеться про те, що Україна надалі має вживати заходів для «мінімізації тиску витрат, пов’язаного з пенсіями», і розібратися з численними судовими справами із негативними наслідками для бюджету. Вочевидь, саме про це після відповідних зустрічей з делегацією МВФ казав міністр фінансів Сергій Марченко, який звинуватив суди у тому, що вони приймають рішення на користь громадян, «розбалансовуючи бюджет» Пенсійного фонду.

Автор: Наталя Мамченко

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