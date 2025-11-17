  1. В Україні

Витрати ФОП мають бути підтверджені документально — що має знати кожен підприємець

22:54, 17 листопада 2025
Для формування чистого доходу ФОП зобов’язаний вести облік і мати первинні документи, які підтверджують оплату товарів та послуг.
Головне управління ДПС у Вінницькій області нагадує, що для фізичних осіб — підприємців об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб є чистий оподатковуваний дохід. Його визначають як різницю між загальним доходом та документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю.

ФОП зобов’язані вести облік доходів і витрат

Відповідно до п. 177.10 ст. 177 Податкового кодексу України, підприємці повинні вести облік доходів і витрат та мати документи, що підтверджують походження товару. Облік можна вести у паперовій або електронній формі, зокрема через електронний кабінет.

Типову форму та порядок ведення такого обліку затверджено наказом Мінфіну №261 від 13.05.2021 року.

Які документи підтверджують витрати

Порядок визначає перелік документів, які можуть слугувати підтвердженням витрат. Серед них:

  • платіжне доручення;
  • прибутковий касовий ордер;
  • квитанція;
  • фіскальний чек;
  • акт закупівлі (виконаних робіт, наданих послуг);
  • інші первинні документи, що підтверджують оплату товарів, робіт чи послуг.

Визначення «первинного документа» міститься в Законі «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та у Положенні про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. Це документ у письмовій чи електронній формі, який містить відомості про господарську операцію.

