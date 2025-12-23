«Хабар» у 3 гривні та погрози звільненням: ВРП звернеться до ОГП через тиск на суддю Жмеринського суду

Голова Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області поскаржився на тиск з боку раніше засудженої ним особи.

Фото: zhmerynka.city

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя розглянула повідомлення голови Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області Шепеля Костянтина Анатолійовича про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя.

За результатами розгляду ВРП вирішила звернутися до Офісу Генерального прокурора з проханням надати інформацію про розкриття та розслідування кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за частиною 1 статті 376 Кримінального кодексу України (втручання в діяльність судових органів), за фактами, викладеними в повідомленні судді.

Обставини справи

7 жовтня 2025 року до суду надійшла заява від особи, яку раніше засуджено вироком, ухваленим колегією суддів під головуванням судді Шепеля у 2017 році. Заявник погрожував домагатися звільнення судді, стверджуючи, що той нібито «повністю підпадає під висновки Офісу гаранта Конституції про безграмотність та хабарництво деяких суддів», і використовував нецензурну лексику.

До заяви додано три грошові купюри номіналом 1 гривня кожна (загалом 3 гривні) з поясненням, що це «хабар», метою якого є зобов’язати слідчих пред’явити заявнику підозру в кримінальних провадженнях, відкритих за заявами самого судді Шепеля. Крім того, заявник пригрозив ініціювати провадження проти судді за ст. 383 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про злочин), якщо справи щодо нього закриють.

Суддя розцінив ці дії як втручання в діяльність судді, тиск, спонукання до вчинення протиправних дій та вияв неповаги до суду.

Відомості про інцидент внесено до ЄРДР Вінницькою обласною прокуратурою 20 жовтня 2025 року.

Водночас того ж дня ВРП затвердила висновки про відсутність підстав для вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів за повідомленнями суддів Солохи Олега Володимировича, Карапиш Тетяни Володимирівни, Юрченко Ярослави Олегівни, Макарова Володимира Олександровича, Звягіної Оксани Василівни та Гнипа Олександра Івановича.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.