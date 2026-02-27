  1. Відео
  2. / В Україні

У Львові чоловік розпилив перцевий балончик у бік військового ТЦК і поліцейських – відео

18:15, 27 лютого 2026
Нападнику загрожує від трьох до п’яти років обмеження волі.
У Львові чоловік розпилив перцевий балончик у бік військового ТЦК і поліцейських – відео
У Львові чоловік застосував перцевий балончик проти військовослужбовця територіального центру комплектування та двох поліцейських. Йому загрожує обмеження волі на строк від трьох до п’яти років. Про це повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП.

За даними центру, інцидент стався близько 08:15. За інформацією ТЦК, військовослужбовці групи оповіщення одного з районних центрів комплектування Львова спільно з представниками поліції зупинилися біля двох громадян для перевірки військово-облікових документів.

У відповідь на вимогу один із чоловіків дістав перцевий балончик і розпилив газ у бік військовослужбовця та двох поліцейських. Усі троє отримали ушкодження дихальних шляхів і слизових оболонок очей та були доставлені до медичного закладу.

За даними ТЦК, обидва громадяни виявилися порушниками військового обліку. Одного з них доправили до районного ТЦК та СП, де він пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до служби.

Нападнику оголосили підозру за ч. 2 ст. 345 та ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років.

поліція Львів ТЦК мобілізація

