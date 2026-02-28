  1. У світі

Частина компаній призупинила постачання нафти через Ормузьку протоку — що відомо

16:48, 28 лютого 2026
Через стратегічний маршрут проходить близько п’ятої частини світового споживання нафти.
Частина великих нафтових компаній та провідних трейдерів призупинили постачання нафти й пального через Ормузьку протоку. Про це повідомили чотири джерела у сфері торгівлі на тлі ударів США та Ізраїлю по Ірану та відповіді Тегерана, передає агентство Reuters.

Ормузька протока розташована між Оманом та Іраном і з’єднує Перську затоку з Оманською затокою та Аравійським морем. Через неї проходить близько п’ятої частини світового споживання нафти, що робить цей маршрут стратегічно важливим для глобального енергетичного ринку.

Один із керівників великої торгової компанії повідомив, що судна їхньої компанії «залишатимуться на місці кілька днів» через підвищені ризики.

Морська місія ЄС Eunavfor Aspides закликала судноплавні компанії зберігати пильність і не виключила можливих атак на судна після останніх ударів по Ірану.

У заяві місії зазначено, що, за наявною інформацією, єменські хусити погрожували відновити атаки проти ізраїльських і американських кораблів у Червоному морі та Аденській затоці. Водночас Eunavfor Aspides заявила про готовність сприяти захисту людських життів на морі.

Ситуація в регіоні залишається напруженою, а ринки уважно стежать за розвитком подій навколо одного з ключових енергетичних маршрутів світу.

