Загострення на Близькому Сході: Ізраїль завдав удару по Ірану, в країні оголошено надзвичайний стан, відео

Ізраїль завдав превентивного удару по Ірану, заявив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац. Про це повідомляє Times of Izrael.

За його словами, у зв’язку з цим найближчим часом очікується ракетний та безпілотний удар по території Ізраїлю.

Міністр оборони оголосив у країні надзвичайний стан. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила про ввімкнення сирен та розсилку сповіщень із рекомендацією громадянам перебувати поблизу укриттів.

В Ізраїлі наразі заборонено проведення освітніх заходів, зборів і роботу в офісах, за винятком критично важливих секторів.

У Тегерані лунають вибухи, повідомляє місцеве агентство Fars.

Попередньо, було уражено близько 30 цілей по всьому Ірану, включаючи резиденцію президента та штаб-квартиру розвідки.

