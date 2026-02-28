Загострення на Близькому Сході: Ізраїль завдав удару по Ірану, в країні оголошено надзвичайний стан, відео
Ізраїль завдав превентивного удару по Ірану, заявив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац. Про це повідомляє Times of Izrael.
За його словами, у зв’язку з цим найближчим часом очікується ракетний та безпілотний удар по території Ізраїлю.
Міністр оборони оголосив у країні надзвичайний стан. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила про ввімкнення сирен та розсилку сповіщень із рекомендацією громадянам перебувати поблизу укриттів.
В Ізраїлі наразі заборонено проведення освітніх заходів, зборів і роботу в офісах, за винятком критично важливих секторів.
У Тегерані лунають вибухи, повідомляє місцеве агентство Fars.
Попередньо, було уражено близько 30 цілей по всьому Ірану, включаючи резиденцію президента та штаб-квартиру розвідки.
