Службове житло і виплати: Галина Третьякова пропонує заохочувати працівників патронатних служб

Народження дитини, шлюб чи втрата майна — підстави для виплат у розмірі окладу: як зміниться система матеріальної допомоги держслужбовцям.

Фото: vechirniy.kyiv.ua

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів 18 лютого рекомендував Парламенту включити законопроект Галини Третьякової про справедливу систему оплати праці в Україні (реєстр. № 14387) до порядку денного і прийняти його за основу.

“Судово-юридична газета” неодноразово висвітлювала ключові положення цього законопроекту та його недоліки.

Окрім всього іншого, ним пропонується внести зміни в статтю 54 Закону України «Про державну службу» в частині заохочення державних службовців та працівників патронатної служби. Сьогодні ця норма регулює соціально-побутове забезпечення державних службовців і має бланкетний характер. Згідно з нею державному службовцю у випадках і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України, може надаватися службове житло. та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.

Галина Третьякова пропонує розширити зазначену статтю закону наступним чином.

Державним службовцям та працівникам патронатної служби можуть надаватися заохочення, визначені Законом України «Про державну службу» та іншими законами України. Заохочення є складовою частиною оплати праці та включають, зокрема, надання службового житла та матеріальної допомоги. Державному службовцю або працівнику патронатної служби може бути надано службове житло на час перебування на посаді з урахуванням службової необхідності, місця проходження державної служби чи виконання обов’язків у патронатній службі та відсутності власного житла у населеному пункті, де розташований відповідний державний орган. Порядок надання, умови користування та підстави для позбавлення права на службове житло визначаються Кабінетом Міністрів України. Державному службовцю або працівнику патронатної служби, який потрапив у складні життєві обставини, надається матеріальна допомога у таких випадках:

1) у разі народження дитини — у розмірі посадового окладу;

2) у зв’язку зі смертю близького родича (чоловіка або дружини, батьків, вітчима чи мачухи, дитини, пасинка чи падчерки, брата чи сестри) — у розмірі посадового окладу;

3) у разі одруження — у розмірі посадового окладу;

4) у разі ушкодження здоров’я, що призвело до втрати працездатності та встановлення інвалідності:

перша група інвалідності — у розмірі двох посадових окладів;

друга група інвалідності — у розмірі посадового окладу;

третя група інвалідності — у розмірі половини посадового окладу.

5) у разі знищення чи втратою майна у зв’язку з пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією, у розмірі його посадового окладу.

Перелік документів, що підтверджують настання обставин, які є підставою для надання матеріальної допомоги, а також порядок їх подання, перевірки, прийняття рішення про надання матеріальної допомоги, її нарахування та виплати визначаються Кабінетом Міністрів України.

Щоправда, ідею розкритикували експерти Головного науково-експертного управління, які зазначили, що підхід, за яким до заохочення як складової частини оплати праці віднесено надання державним службовцям та працівникам патронатної служби службового житла і матеріальної допомоги у випадках, встановлених законом (ч. 1 нової редакції ст. 54 Закону України «Про державну службу») не враховує правову природу заохочення, яке, зокрема, відповідно до ч. 1 ст. 53 чинної редакції Закону України «Про державну службу» розглядається як форма винагороди за бездоганну та ефективну державну службу, за особливі заслуги. Воно виступає заходом морального чи матеріального стимулювання за сумлінну працю, ініціативність, вагомі результати професійної діяльності та застосовується суб’єктом призначення як форма позитивної оцінки службової діяльності державного службовця.

Натомість надання службового житла державному службовцю або працівнику патронатної служби «на час перебування на посаді з урахуванням службової необхідності, місця проходження державної служби чи виконання обов’язків у патронатній службі та відсутності власного житла у населеному пункті, де розташований відповідний державний орган» (ч. 2 нової редакції ст. 54 Закону України «Про державну службу») не може розглядатися як заохочення, а є інструментом забезпечення виконання службових обов’язків, має тимчасовий характер і безпосередньо пов’язане з перебуванням особи на відповідній посаді.

Аналогічно, матеріальна допомога державному службовцю або працівнику патронатної служби, який потрапив у складні життєві обставини, що надається у визначених законом випадках (народження дитини, смерть близького родича, одруження, встановлення інвалідності, знищення чи втрата майна тощо) (ч. 3 нової редакції ст. 54 Закону України «Про державну службу»), також не є за своєю природою заходом заохочення, оскільки не пов’язана з результатами службової діяльності, а спрямована на соціальну підтримку працівника.

Автор: Тарас Лученко

