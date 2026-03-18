У Дніпрі розікрали понад 14 млн грн на утепленні шкіл — гроші ховали у коробках для взуття, фото

15:05, 18 березня 2026
За розкрадання коштів судитимуть групу посадовців і підрядників
Фото: ОГП
У Дніпрі до суду скеровано справу про розкрадання бюджетних коштів під час підвищення енергоефективності закладів освіти. За даними слідства, організована група з семи осіб привласнила понад 14 млн грн. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Серед обвинувачених - керівник комунального підприємства міськради, його заступники, директор підрядної фірми, субпідрядники та інженер технагляду.

За даними слідства, у 2024–2025 роках вони укладали договори на утеплення фасадів шкіл за завищеними цінами, а фактично використовували дешевші та менш якісні матеріали.

«Експертизи підтвердили збитки громаді на 14,2 млн грн.

Під час обшуків правоохоронці вилучили готівку в іноземній та національній валюті, а також техніку й носії інформації. На вилучене майно накладено арешт», - заявили у ОГП.

Прокурори скерували обвинувальний акт до суду за фактом заволодіння бюджетними коштами, вчинене у складі організованої групи, та службове підроблення.

 

ОГП Дніпро

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Для справ про стягнення комунальних боргів пропонують запровадити виключну підсудність: деталі законопроєкту

Новий законопроєкт змінює підсудність цивільних справ та прив’язує стягнення боргів за комуналку до адреси квартири.

Заборона на дублювання висновків ЄСПЛ: Кабмін оновив правила оскарження умов тримання під вартою

Уряд обмежив коло осіб, які можуть ініціювати перевірку умов у СІЗО, та заборонив Комісії переглядати строки, за якими вже є рішення ЄСПЛ.

Відсутність підпису судді у повному тексті рішення не є безумовною підставою для скасування – ВП ВС

Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку, що відсутність підпису судді у повному тексті рішення не є безумовною підставою для його скасування, якщо скорочене рішення підписане всім складом суду.

Військові злочини розглядатимуть судді відповідної спеціалізації — Рада робить другу спробу внести змінити КПК

Рада планує ввести спеціалізацію суддів для ефективного розгляду справ про військові злочини та злочини проти миру.

Штучний інтелект, запити до реєстру та позики від батьків: професійний шлях та майнові таємниці нових претендентів на посади у ВАКС

Шістнадцятий день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

