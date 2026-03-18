В Днепре разворовали более 14 млн грн на утеплении школ — деньги прятали в коробках для обуви, фото

15:05, 18 марта 2026
За хищение средств будут судить группу должностных лиц и подрядчиков
В Днепре в суд направлено дело о хищении бюджетных средств при повышении энергоэффективности учреждений образования. По данным следствия, организованная группа из семи человек присвоила более 14 млн грн. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Среди обвиняемых — руководитель коммунального предприятия горсовета, его заместители, директор подрядной фирмы, субподрядчики и инженер технадзора.

По данным следствия, в 2024–2025 годах они заключали договоры на утепление фасадов школ по завышенным ценам, а фактически использовали более дешевые и менее качественные материалы.

«Экспертизы подтвердили ущерб общине на 14,2 млн грн.

Во время обысков правоохранители изъяли наличные в иностранной и национальной валюте, а также технику и носители информации. На изъятое имущество наложен арест», — заявили в ОГП.

Прокуроры направили обвинительный акт в суд по факту завладения бюджетными средствами, совершенного в составе организованной группы, а также служебного подлога.

ОГП Днепр

