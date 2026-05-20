16 кандидатов рекомендованы для назначения на должности судей Николаевского апелляционного суда — ВККС

19:18, 20 мая 2026
Комиссия заполнила 16 из 21 вакантной должности в Николаевском апелляционном суде, на которые объявлялся конкурс.
В среду, 20 мая, Высшая квалификационная комиссия судей предоставила рекомендации для назначения на должности судей Николаевского апелляционного суда.

По результатам конкурса, объявленного Комиссией 14 сентября 2023 года, рекомендации получили 16 победителей, а именно:

Бионосенко Владимир Викторович;

Валигурский Геннадий Юрьевич;

Гарский Александр Вячеславович;

Глубоченко Сергей Михайлович;

Карташева Татьяна Анатольевна;

Корсаненкова Елена Александровна;

Кругликова Алла Викторовна;

Муругов Виталий Васильевич;

Темникова Алена Александровна;

Токарев Артем Геннадьевич;

Томашевский Александр Александрович;

Тустановский Андрей Александрович;

Уманская Ольга Викторовна;

Фортуна Татьяна Юрьевна;

Чаричанский Павел Алексеевич;

Червоненко Дмитрий Валерьевич.

Комиссия заполнила 16 из 21 вакантной должности в Николаевском апелляционном суде, на которые объявлялся конкурс. В настоящее время продолжаются собеседования с кандидатами в конкурсе в Киевский, Львовский, Харьковский, Одесский и Днепровский апелляционные суды.

