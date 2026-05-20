16 кандидатов рекомендованы для назначения на должности судей Николаевского апелляционного суда — ВККС
В среду, 20 мая, Высшая квалификационная комиссия судей предоставила рекомендации для назначения на должности судей Николаевского апелляционного суда.
По результатам конкурса, объявленного Комиссией 14 сентября 2023 года, рекомендации получили 16 победителей, а именно:
Бионосенко Владимир Викторович;
Валигурский Геннадий Юрьевич;
Гарский Александр Вячеславович;
Глубоченко Сергей Михайлович;
Карташева Татьяна Анатольевна;
Корсаненкова Елена Александровна;
Кругликова Алла Викторовна;
Муругов Виталий Васильевич;
Темникова Алена Александровна;
Токарев Артем Геннадьевич;
Томашевский Александр Александрович;
Тустановский Андрей Александрович;
Уманская Ольга Викторовна;
Фортуна Татьяна Юрьевна;
Чаричанский Павел Алексеевич;
Червоненко Дмитрий Валерьевич.
Комиссия заполнила 16 из 21 вакантной должности в Николаевском апелляционном суде, на которые объявлялся конкурс. В настоящее время продолжаются собеседования с кандидатами в конкурсе в Киевский, Львовский, Харьковский, Одесский и Днепровский апелляционные суды.
